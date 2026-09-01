Enrique Inzunza: desdeñado por los de arriba; arropado por los de abajo

Sólo dos mujeres mostraron su posición.

“¡Fuera narcosenador!” “¡Fuera del Senado!”, gritó la panista Lilly Téllez, parada frente al escaño de Enrique Inzunza, mientras ella depositaba su voto en el proceso de elección de Higinio Martínez como presidente del Senado.

Él, con el rostro encendido, respiró profundo y dirigió su atención a la mesa de su escaño.

Momentos antes, cuando Enrique Inzunza todavía no entraba al pleno, la senadora priista de Sinaloa, Paloma Sánchez, llegó hasta el escaño de Inzunza para pegar en el respaldo una hoja blanca con el mensaje: “narcosenador” y mostrar una hoja blanca con “narcosenador +3000 homicidios, 4000 desaparecidos en Sinaloa”.

Pero el escenario para Inzunza fue mayoritariamente de apoyo y amistad por parte de morenistas y algunos panistas.

Acababa de dar una conferencia de prensa, luego de 125 días de ausencia del Senado, pero un enjambre de fotógrafos y camarógrafos lo esperaban en su escaño para tomar la imagen de su llegada al lugar del que desapareció la mañana del 29 de abril, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que había solicitado su detención con fines de extradición, por estar relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Pero él esperaba en el pasillo conocido como Pasos Perdidos a que la presidenta saliente del Senado, Laura Itzel Castillo, hiciera sonar la campana de inicio de la sesión del pleno y ordenara la salida de periodistas. La orden fue que nadie que no fuera legislador podía estar en el salón.

Cuando todos salieron y la senadora Castillo hizo sonar la campana de apertura de la sesión, Enrique Inzunza salió de Pasos Perdidos y comenzó a caminar por el pasillo de la bancada de Morena. Eran las 18:27 horas cuando volvió al salón de plenos del Senado, del que salió la mañana del 29 de abril.

Caminó altivo. Al llegar al pasillo donde se ubica su escaño, saludó a los morenistas Ana Francis Chiquete Elizalde, sinaloense, como él, suplente de su compañera de fórmula: Imelda Castro. Después, el oaxaqueño Antonino Morales se puso de pie y lo abrazó; Inzunza cruzó mirada con Alejandro Esquer y se saludaron con efusividad; volteó a su izquierda y vio a Ricardo Sheffield, quien también lo saludó de pie.

Ya lo esperaba su vecina, Lucía Trasviña, quien abrió los brazos para recibirlo. Él se dejó abrazar y abrazó a la sudbajacaliforniana. Alejandro García Monroy, se puso de pie y lo saludó con entusiasmo, como Heriberto Aguilar y Víctor Salgado. Luego, saludó con camaradería a su otro vecino, el líder del SNTE, Alfonso Cepeda.

Y, como Cepeda es el morenista que hace frontera con la bancada del PAN, Inzunza siguió por el pasillo de los escaños y saludó a los albiazules Miguel Márquez y Susana Zatarain.

Lilly Téllez comenzó a grabarlo con su smartphone, mientras narraba pormenores de la presencia del “narcosenador”. Se paró unos minutos frente a él y después se fue a su escaño.

Inzunza se mantuvo en su lugar, en plática con Trasviña y Cepeda.

Al momento de depositar su voto, porque el pleno se reunió para elegir a su nuevo presidente, Higinio Martínez, Inzunza caminó hacia la bancada de Morena. Ahí lo vio Manuel Huerta, quien le dio un abrazo y José Sabino Herrera se acercó a saludarlo; Susana Harp lo tomó por un momento del brazo.

Regresó a su escaño y ahí escuchó los gritos de Lilly Téllez, que lo señalaba como “narcosenador”.

En la sesión del Senado, Adán Augusto López fue captado en su escaño consultando posts en X y viendo futbol. Leticia Robles de la Rosa

La senadora se retiró a su lugar y él continuó en su escaño. Aplaudió el triunfo de Higinio Martínez y luego entonó el Himno Nacional, como marca el protocolo.

Usó unos momentos su smartphone. Dialogó con dos integrantes de Resguardo Parlamentario y cuando decidió retirarse, lo volvió a hacer por el lado de la bancada de Morena, mientras Resguardo Parlamentario contenía a los periodistas para que no se le volvieran a acercar, mientras él salió, como siempre lo hace, por el pasillo que lleva a la Mesa Directiva.

Los jerarcas de la bancada, Ignacio Mier, coordinador, y Adán Augusto López Hernández, ex coordinador, jamás cruzaron mirada con él y decidieron salir de inmediato, al terminar la sesión. Jamás tuvieron contacto.

Inzunza ya no es oficialmente parte de la bancada de Morena, pero ayer el morenismo lo arropó en su retorno.