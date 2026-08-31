Evelyn Salgado da inicio al ciclo escolar 2026-2027 en Guerrero con nuevos protocolos 

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó el arranque oficial de las actividades académicas desde la Escuela Primaria “Primer Congreso de Anáhuac”, marcando el regreso a las aulas de más de 900 mil estudiantes en 11 mil 170 planteles distribuidos en las ocho regiones de la entidad.

Durante el acto, la mandataria estatal destacó que la administración mantiene como prioridad la permanencia escolar y el fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo académico. Asimismo, informó que Guerrero se convierte en la segunda entidad del país en aplicar el Protocolo de Uso Responsable de Dispositivos Móviles en educación básica y media superior, herramienta diseñada para prevenir el ciberacoso y atender los riesgos derivados del uso inadecuado de la tecnología en el entorno digital.

A la par, se implementó en 2 mil 900 escuelas la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, orientada a la atención del bienestar emocional de la comunidad estudiantil, docentes y familias a través de materiales de trabajo específicos.

Como parte de la jornada, Salgado Pineda realizó la entrega simbólica de paquetes de Libros de Texto Gratuitos e informó sobre los avances en las obras de rehabilitación del edificio B de dicho plantel, proyecto que contempla 13 aulas y módulos sanitarios en beneficio de más de 700 alumnos.

Al evento asistieron el secretario de Educación en el estado, Ricardo Castillo Peña; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; representantes del sector de la infraestructura física educativa, legisladores locales y dirigentes sindicales del sector magisterial.