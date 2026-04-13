Purga en examen para el INE: avanzan perfiles oficialistas y desechan a expertos

Consejeros y exconsejeros estatales, funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral (TEPJF) figuran entre los 100 aspirantes que pasaron a la siguiente fase de selección para ocupar las tres vacantes del INE, al ser considerados “idóneos” al cargo.

Destacan los actuales integrantes del instituto de la Ciudad de México Patricia Avendaño, presidenta; Carlos Ernesto Ramos y Sonia Pérez Pérez; los mexiquenses Karina Vaquera, consejera, y los magistrados electorales Martha Tovar Pescador y Víctor Pasquel; el consejero presidente de Coahuila, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes que, además, representa a la comunidad LGBTTTIQA+; la consejera de Michoacán Selene Lizbeth González Medina; el consejero de Tabasco Hernán Gonzáles Sala; el consejero hidalguense Alfredo Alcalá Montaño y la magistrada electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada.

En el listado de quienes ahora participaran en las entrevistas con el Comité Técnico de Evaluación, a realizarse mañana, miércoles y jueves en la Cámara de Diputados, se encuentra Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos y asesor jurídico de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue alcaldesa de Tlalpan y jefa de gobierno de la CDMX.

¿QUIÉNES SON FINALISTAS DE OTROS AÑOS?

Siguen en la competencia destacados perfiles que en la selección de otros procesos llegaron a la recta final integrando las quintetas (2017, 2021, 2023): Mirian Hinojosa, exconsejera de Nuevo León; magistrada Norma Angélica Sandoval, presidenta del Tribunal Electoral de Puebla; Iulisca Zircey Bautista, funcionaria del INE; Diana Talavera y Olga González Martínez, exconsejeras del DF; Guadalupe Alvarez Rascón, labora en el gobierno federal y es hija del senador Antonio Alvarez Lima.

En el caso de los hombres que ya fueron parte de las quintetas de alguno de los periodos anteriores y continúan ahora en el proceso están el exconsejero capitalino Bernardo Valle Monroy, el actual consejero de la CDMX Carlos Ernesto Ramos; Armando Hernández Cruz, funcionario de la CNDH y autoadscrito como persona que vive con discapacidad; Luigui Villegas Alarcón, exconsejero de Nuevo León; y Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente en Baja California.

LOS DEL INE

Otros aspirantes con alto puntaje en la evaluación de conocimientos –cuyo promedio de aprobación para el total de los participantes fue de 74 aciertos– y que siguen en el proceso de selección son los funcionarios del INE Pedro Rafael Constantino Echeverría (90), Rafael Romero Millán (90), asesor de la consejera Norma Irene de la Cruz, Juan Manuel Vázquez Barajas (88) (LGBTTTIQA+), María Fernanda Romo Gaxiola (86), Jesús Octavio García González (84), Roberto Carlos Félix López (82), Marisa Arlene Cabral Porchas (81).

Sin embargo, Flavio Cienfuegos Valencia y Pedro Pablo Chirinos, cercanos a la presidenta del INE Guadalupe Taddei, ya no pasaron a la siguiente ronda.

EXCLUIDAS

También quedó fuera la exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, María del Carmen Alanís; las actuales consejeras Erika Estrada Ruiz de CDMX, la mexiquense Patricia Lozano y Olga Castro Ramírez, de la Junta Local del INE en Nuevo León y quien había obtenido una de las más altas calificaciones entre las mujeres.

La exclusión de la exmagistrada presidenta María del Carmen Alanís y otros perfiles que obtuvieron altas calificaciones o ya fueron parte de las quintetas en años anteriores desató la crítica de diputados de la oposición que, como Héctor Saúl Téllez, reclamó la ausencia de explicaciones técnicas, académicas y de la misma evaluación que justifiquen la lista, que calificó de arbitraria.

El caso de la extitular del TEPJF prendió las alarmas entre el personal de las instituciones electorales y exfuncionarios que en los mensajes de celulares comentaron el hecho como una evidencia del carácter político de la selección.

APOYADOS

Bajo esas consideraciones circula una lista que tendrían el visto bueno de alguna dependencia gubernamental o actor político del oficialismo y que se encaminarían a conformar la lista de los candidatos de las tres quintetas, dos de mujeres y una de hombres.

Se ventilan los nombres de los exconsejeros Bernardo Valle Monroy y Luigui Villegas; el funcionario Arturo Chávez López; Armando Ambriz Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de la CDMX; Javier Hernández Hernández, exconsejero y exmagistrado electoral en Veracruz; y Publio Rivera Rivas, destacado asesor técnico en el Senado.

Y en el caso de las candidatas ha trascendido que destacan por sus apoyos oficialistas María Fernanda Romo Gaxiola, sonorense y exsecretaria particular de la presidenta del INE; Alma Lorena Alonso Valdivia, consejera de Sonora y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales; Laura Bringas Sánchez de la Junta Local Ejecutiva del INE en Durango; e Iris Crystal Monroy Romero, colaboradora de la Secretaría de Gobernación.

ACCIONES AFIRMATIVAS

Una particularidad del listado de los 100 nombres es la autoadscripción con la que algunos de los aspirantes participan: Mayarí Forno Oliva, decana de los asesores electorales del INE, pasa a la siguiente etapa como representante de las comunidades indígena y migrante.

Dulce María Esquerra Salazar de la comunidad LGTTTIQ+; Zaira Alheli Hipólito López, Azucena Cayetano Solano, de pueblos indígenas; y Alejandra Tello Mendoza, por discapacidad.

Diego Aarón Gómez Herrera, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes de la comunidad LGTTTIQ+; Hidalgo Armando Victoria Maldonado como adulto mayor, y José Luis Echeverría Morales con discapacidad.

ALERTA DE LA DIPUTADA PRESIDENTA

Cuestionada en conferencia de prensa sobre las versiones de que pudo haberse filtrado el examen de los aspirantes a consejeros, dado los atípicos resultados de algunos aspirantes, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respondió:

Es una mera especulación sobre si los exámenes fueron filtrados (…) Yo espero, por el bien de este país, que no se hayan filtrado los exámenes. Lo digo porque no debería haber pasado algo así, yo espero que no haya sucedido, yo espero que podamos encontrar a las mejores, a los mejores para representar a los ciudadanos en el Consejo General del INE y, que incluso, si llegáramos a la tómbola, esto es a sacar un papelito de manera aleatoria para quien esté en el INE, esas personas sean las mejores, los mejores.

Yo no podría entender nunca que alguien fuera capaz de filtrar un examen para beneficiar ideológicamente a una persona. Me rehúso a creerlo y sería brutal en términos institucionales y democráticos. Esperemos que el transcurso de estos días nos dé certeza de que las personas que sean electas serán las mejores y, en lo posible, acompañadas por la mayor cantidad de votos en esta Cámara de Diputados. La fortaleza de número, la fortaleza de acompañamiento ideológico siempre será mejor a llegar cuestionado, o con los votos suficientes”.

JUSTIFICAN RESULTADOS CON IA

Después de dar a conocer a los 100 convocados a las entrevistas, el Comité Técnico de Evaluación difundió un comunicado en el que se informa que da uno de los expedientes de las personas aspirantes que depuraron a los aspirantes revisando si en la documentación requerida utilizaron inteligencia artificial.

Exponen que “tanto las exposiciones de motivos, como los ensayos, fueron sometidos a un filtro tecnológico para verificar si los documentos fueron elaborados con inteligencia artificial, así como si se evidenciaba un contenido no referenciado que pudiera revelar plagio. Lo anterior, con el propósito de contar con mayores herramientas para abordar el análisis de los documentos presentados”.

Precisan que la evaluación sobre la idoneidad de los participantes “partió de un puntaje máximo de 100, del cual 40% correspondió al curriculum vitae y documentos de soporte; 30% para la exposición de motivos, y 30% para el ensayo”.

Se recuerda que, con esta revisión se concluyó la tercera fase.

Se procedió a seleccionar un máximo de 100 aspirantes con base en las mejores calificaciones finales, asegurando la paridad de género, para participar en entrevista, con lo cual dio inicio la cuarta fase”.

En el micrositio del Comité en la página web de la Cámara de Diputados se difunde además la lista y calendario de las personas que serán objeto de entrevista.

“El Comité Técnico de Evaluación continúa desarrollando la actividad encomendada con legalidad, transparencia y compromiso democrático”, se expone en el comunicado.