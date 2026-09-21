El PT amaga con postular en 2027 a las corcholatas perdedoras

El Partido del Trabajo podría postular a los perdedores de la interna de Morena en Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas, Guerrero y también en Chihuahua, si no gana Andrea Chávez.

Así lo informó el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, al asegurar que su partido está listo para competir solo en las 17 elecciones de gobernadores del próximo año.

En entrevista, el líder parlamentario señaló que la participación de su partido en la definición de candidatos de la coalición oficialista se encuentra “pausada”.

Cuestionó el diputado Sandoval que, en la designación de candidatos, Morena actúa con “mucha soberbia” y respondió afirmativamente a la pregunta de si estas actitudes podrían desencadenar en una ruptura de la coalición oficialista.

“Sí se puede fracturar, si Morena no atiende lo que se está planteando; está clarito ese ejercicio de que sí se puede fracturar, si Morena no entiende”, alertó. “Entiendo, también, que Morena tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha, todavía un poco que pueda haber, digamos, peso y entonces desdeña a los aliados, diciendo que puede solo, quizás eso es lo que nosotros leemos. Está totalmente equivocado Morena en esa lógica”, expuso.

Reseñó que el acuerdo que el PT tiene con el partido gobernante es que “donde no haya coincidencia, donde no haya claridad, donde no estemos conformes, vendrá una encuesta espejo”.

El diputado Sandoval comentó que están a la espera de esas medidas. “Estamos esperando que eso se dé, si no se da, entonces significa que se violó la ruta del proceso”, planteó.

“¿Cuáles son los escenarios para nosotros? Uno, que podemos ir solos en varios estados; dos, que podemos ir solos en los 17; y, tres, que podemos ir solos en todos, depende de la voluntad de Morena”, advirtió.

¿Ustedes respaldarían a Andrea Chávez?, se le preguntó.

“Sí, sin problema, sí. Y en Michoacán a (Raúl) Morón y a (Nicolás) Molinero (en Quintana Roo) y a quien quiera”.

¿Y en Zacatecas?, se le cuestionó.

“En Zacatecas, Geovanna (Bañuelos). Y también si quiere Ulises (Mejía) juntarse, que se junte”, respondió.

¿Y el tema de Guerrero?, le inquirieron.

“Pues ahí ya se descompuso, ¿no?”, reviró el diputado Sandoval.

¿Lo ve descompuesto?, le insistieron.

“Sí, mucho”, reiteró.

El parlamentario del PT reiteró lo que en otras ocasiones ha señalado respecto a que su partido es un aliado histórico de la 4T y sin el cual no se habría concretado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura del gobierno capitalino.

“Nosotros nos la jugamos con Andrés en el 2000 y nosotros nunca reconocimos a (Felipe) Calderón, ni nos sentamos con Calderón; seis años nuestro presidente legítimo fue Andrés Manuel López Obrador”.

Enumeró el jefe de los petistas en San Lázaro que igualmente estuvieron con AMLO en 2012 y 2018, siendo fundadores de su movimiento.

“Nunca nos dieron un siervo de la nación, no reclamamos eso, porque nosotros somos del proyecto, tampoco tenemos ahora ningún siervo de la nación, pero tampoco reclamamos eso, lo que reclamamos es que es necesario discutir, el tema del proceso, o son 4T o ya no son 4T, porque yo no puedo argumentar ahorita que pueden cumplir: no mentir, no robar y no traicionar”, criticó.

Dijo que su fuerza política siempre ha sobrevivido y que surgieron para confrontar al modelo neoliberal desde finales de los años 80.