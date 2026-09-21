Abre el PT brecha con Morena; fisura electoral

De forma paulatina, el Partido del Trabajo (PT) está tomando distancia de la nominación de futuros candidatos de Morena a las gubernaturas que se renovarán el 6 de junio de 2027 y que, por ahora, se denominan coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De las diez designaciones hechas hasta hoy, el PT solo ha dado su apoyo pleno a tres; ha rechazado de forma explícita tres candidaturas, con la posibilidad de llevar candidatos propios en esos estados; ha impugnado dos y se ha ausentado de otras dos designaciones más, sin mostrar apoyo, pero tampoco rechazo.

El Consejo Nacional del PT definirá en octubre si el partido mantiene alianzas con Morena para el próximo año, luego de que de los diez coordinadores estatales de la Transformación y la Defensa de la Soberanía, ninguno ha sido de los propuestos por este partido, entre los cuales había petistas y morenistas.

Las Claves De 10 candidaturas anunciadas por Morena, el PT solo apoya 3.

En octubre el PT definirá en su Consejo Nacional si rompe la alianza.

Dirigentes amagan con ir solos en Zacatecas, Michoacán, Baja California y San Luis Potosí.

Los aspirantes propuestos por el PT que han sido rechazados como futuros candidatos por Morena son Geovanna Bañuelos (Zacatecas); Joel Padilla Peña (Colima); Gerardo Sánchez Sansores (Campeche); Rafael Marín Mollinedo (Quintana Roo) y, de forma anticipada, Morena rechazó a Gerardo Sánchez Zumaya, de San Luis Potosí, entidad en la que aún no se designa abanderado.

El actual diputado de Morena, quien fue uno de los fundadores del PT, José Narro Céspedes, adelantó en entrevista, luego de no lograr la nominación para Zacatecas, que los petistas podrían ir solos y con candidatos propios al no alcanzar acuerdos con Morena, tal es el caso de Zacatecas, donde su abanderada sería la senadora Geovanna Bañuelos.

“El PT ha expresado que en Zacatecas a lo mejor no iría en la alianza con todos nosotros (los de Morena) y para darnos cuenta de la importancia del PT en ese estado, ahí Morena sacó cerca de 350 mil votos en la elección pasada; el PT obtuvo 65 mil, solo para que nos demos cuenta de la importancia del Partido del Trabajo”, dijo Narro Céspedes.

El petista José Narro Céspedes adelantó que irán solos en algunos estados. Especial

Además de Zacatecas, donde el PT rechazó la designación de Verónica Díaz, hecha por Morena, también negó su respaldo a las candidaturas de Baja California, con Julieta Ramírez, y de Guerrero, con Beatriz Mojica Morga.

Asimismo, el partido del emblema rojo y la estrella amarilla impugnó los nombramientos de Campeche, con Pablo Gutiérrez Lazarus, designado anticipadamente en la propia entidad, y de Michoacán, con el exfiscal Carlos Torres Piña.

En el caso de otros dos estados más, en Colima y Quintana Roo, el Partido del Trabajo ha hecho el vacío sin la presencia de sus dirigentes en los eventos de las designaciones de Rosi Bayardo y Eugenio Gino Segura, respectivamente.

De igual forma, en San Luis Potosí, donde el Partido Verde llevará como su propia candidata a la gubernatura a la senadora Ruth González Silva, y Morena rechazó apoyar al aspirante petista, el empresario José Sánchez Sumaya, el PT ya perfila también ir solo en esta elección.

Las únicas tres designaciones de Morena para futuros candidatos a gubernaturas que han contado con el respaldo del PT son las de Sinaloa, con Imelda Castro; Querétaro, con Santiago Nieto; y Aguascalientes, con Nora Ruvalcaba.

El fin de semana, desde Morelia, el diputado federal petista Reginaldo Sandoval informó que el PT no descarta competir por su cuenta en Michoacán en las elecciones de 2027 con el senador con licencia Raúl Morón como abanderado, aun cuando Morena ya designó al exfiscal Carlos Torres Piña.

No irán a más detapes

El PT confirmó que sus dirigentes ya no asistirán en próximos días a la presentación formal de los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional si no alcanza acuerdos en la coalición con Morena y Partido Verde, tal es el caso de Nuevo León, Chihuahua, Baja California Sur y Sonora, entre otros.

Al ser cuestionado sobre el rumbo que tomará el PT en el país y en la entidad, Sandoval explicó que hay dos caminos: uno, concretar acuerdos en algunos de los 17 estados donde estará en juego la gubernatura.

El segundo escenario del PT es ir en solitario en las candidaturas, incluidas las diputaciones y los demás cargos que se renovarán el 6 de junio de 2026.

“Morena ya avanzó en su proceso interno, pero ese calendario no corresponde al del PT. Por eso, el partido no participa por ahora en el proceso que encabeza Morena y mantiene su propia ruta, que todavía no concluye”, destacó Reginaldo Sandoval.

Asimismo, el Partido del Trabajo ratificó a Christian Agúndez Gómez, alcalde con licencia de Los Cabos, como su principal propuesta para contender por la gubernatura de Baja California Sur en 2027.

El PT considera que el hijo del exgobernador Narciso Agúndez Montaño es su cuadro mejor posicionado en el estado, por encima de otros perfiles que se mencionan dentro de la coalición con Morena, como el diputado federal con licencia Manuel Cota y la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero.

Por su parte, el exgobernador de Baja California y actual delegado del PT en esa entidad, Jaime Bonilla Valdez, ha señalado que la mejor opción para la gubernatura de la entidad es la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aun cuando Morena ya designó como su abanderada a Julieta Ramírez.

Semanas atrás, Bonilla apareció junto a Montserrat Caballero en una publicación de Facebook, donde estuvieron acompañados por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.