Michoacán invierte presupuesto histórico de 7 mil 700 mdp para transformar su sistema de salud

Con el objetivo de modernizar y fortalecer la infraestructura del sistema de salud estatal, el Gobierno de Michoacán destina un presupuesto histórico de 7 mil 702 millones de pesos, mediante proyectos coordinados con el IMSS-Bienestar y el ISSSTE.

Entre las principales obras se encuentra el Hospital General Villas del Pedregal, en el que se invierten 4 mil millones de pesos. El nosocomio contará con 260 camas, 54 especialidades y 51 consultorios, además de servicios de alta especialidad como cirugía, cuidados intensivos, cardiología, oncología, nefrología, medicina nuclear, resonancia magnética, tomografía, quimioterapia y hemodiálisis, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En Uruapan se construye el Hospital General número 86 del IMSS, con una inversión de mil 400 millones de pesos. Tendrá 90 camas censables, tres quirófanos, 15 consultorios de especialidades, Unidad de Cuidados Intensivos, banco de sangre y mastógrafo. El gobierno estatal participa con la aportación del terreno y la construcción del acceso, detalló el mandatario Ramírez Bedolla.

En Zitácuaro se edifica otro Hospital General del IMSS, con recursos por mil 500 millones de pesos, 72 camas censables, 20 especialidades médicas y servicio de hemodiálisis. En Lázaro Cárdenas se ejercen 660 millones de pesos para mejorar el hospital general, con obras en áreas de hemodiálisis, urgencias, cuidados intensivos, banco de sangre y quimioterapia, además de un Centro de Educación y Cuidado Infantil y una Unidad de Medicina Familiar Plus.

El ISSSTE también forma parte de esta estrategia. En Cherán se destinan 600 millones de pesos para su Clínica Hospital, que incorporará especialidades, quirófanos, hemodiálisis, medicina tradicional y servicios de partería de los pueblos originarios.

En regiones indígenas y costeras se canalizan 397 millones de pesos al Hospital Comunitario de Arantepacua y 330 millones al Hospital Regional Comunitario de Maruata. Además, se asignan 256 millones de pesos para rehabilitar infraestructura existente en municipios como Huetamo, La Piedad, Uruapan y Zamora.

La estrategia incluye también la formación de personal médico y de enfermería. Para instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se contemplan 48.4 millones de pesos, mientras que la Universidad Nacional Rosario Castellanos recibirá 154.4 millones para carreras de enfermería y medicina tradicional en Zacapu.