Avances en la entrega de Pensiones de Bienestar

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que más de 19.2 millones de adultos mayores de 65 años o más, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y las y los sembradores de Sembrando Vida reciben el pago de las Pensiones y Programas de Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre, el penúltimo del año. El pago continúa hasta el 25 de septiembre y se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

“Cuando un gobierno trabaja para el pueblo, cambia todo”, señaló Ramírez Amaya, quien añadió: “El humanismo es la característica de nuestra Transformación. Llegamos a todos los rincones del país para acompañar y atender a quienes más lo necesiten. Los Programas de Bienestar son el corazón de la transformación que llega al territorio llevando mejor calidad de vida para todas y todos”.

Al informar que este 25 de septiembre concluye la dispersión que se realiza a nivel nacional, la titular de la dependencia recordó que el depósito se efectúa de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los beneficiarios. El calendario de pago se puede consultar en la página oficial gob.mx/bienestar.

Calendario de dispersión:

Lunes 21 y martes 22 de septiembre: Letra R

Miércoles 23 de septiembre: Letra S

Jueves 24 de septiembre: Letras T, U, V

Viernes 25 de septiembre: Letras W, X, Y, z

Montos de los apoyos:

Adultos mayores de 65 años o más: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

Finalmente, recordó que con la Tarjeta de Bienestar los derechohabientes pueden realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, así como retirar efectivo en ventanillas y cajeros del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones.