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Avances en la entrega de Pensiones de Bienestar

Los apoyos económicos se entregan de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar a más de 19.2 millones de beneficiarios. 

Por: Estrella Martinez

Los Programas de Bienestar son el corazón de la transformación que llega al territorio llevando mejor calidad de vida.
Los Programas de Bienestar son el corazón de la transformación que llega al territorio llevando mejor calidad de vida.Especial

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que más de 19.2 millones de adultos mayores de 65 años o más, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y las y los sembradores de Sembrando Vida reciben el pago de las Pensiones y Programas de Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre, el penúltimo del año. El pago continúa hasta el 25 de septiembre y se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.  

“Cuando un gobierno trabaja para el pueblo, cambia todo”, señaló Ramírez Amaya, quien añadió: “El humanismo es la característica de nuestra Transformación. Llegamos a todos los rincones del país para acompañar y atender a quienes más lo necesiten. Los Programas de Bienestar son el corazón de la transformación que llega al territorio llevando mejor calidad de vida para todas y todos”.

Al informar que este 25 de septiembre concluye la dispersión que se realiza a nivel nacional, la titular de la dependencia recordó que el depósito se efectúa de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los beneficiarios. El calendario de pago se puede consultar en la página oficial gob.mx/bienestar.

Calendario de dispersión:

  •  Lunes 21 y martes 22 de septiembre: Letra R 
  • Miércoles 23 de septiembre: Letra S 
  • Jueves 24 de septiembre: Letras T, U, V 
  • Viernes 25 de septiembre: Letras W, X, Y, z

Montos de los apoyos:

  • Adultos mayores de 65 años o más: 6 mil 400 pesos bimestrales. 
  • Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos bimestrales. 
  • Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales. 
  • Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales. 
  • Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

Finalmente, recordó que con la Tarjeta de Bienestar los derechohabientes pueden realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, así como retirar efectivo en ventanillas y cajeros del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones.

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