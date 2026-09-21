Partido Verde destaca reforma tecnológica de seguridad ante drones del crimen

La operación binacional antidrones “Águila Alta”, que se efectúa del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego, busca detectar e inhabilitar dispositivos comerciales que utilizan grupos delictivos para vigilar a las autoridades durante el tráfico de drogas y personas.

Para estas labores, las fuerzas de México y Estados Unidos despliegan equipos fijos y móviles dentro de sus respectivos territorios, respondiendo al incremento en el uso de herramientas tecnológicas por parte del crimen organizado en la franja fronteriza.

Frente a este escenario de seguridad transfronteriza, el Partido Verde destacó la relevancia de la reforma que impulsó en el Congreso de la Unión, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024.

Dicha modificación constitucional amplió las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para incorporar inteligencia, tecnología e información estratégica en las labores de prevención, investigación y persecución de los delitos a nivel nacional.

La fuerza política subrayó la urgencia de que las instituciones de seguridad pública mantengan actualizadas sus capacidades operativas y tecnológicas para anticipar riesgos.

El Partido Verde enfatizó que "el uso de nuevas tecnologías por parte de la delincuencia exige que las instituciones de seguridad actualicen también sus capacidades de respuesta", por lo que defendió que la reforma dota a las autoridades de mayores herramientas para enfrentar las modalidades delictivas que recurren al empleo de drones.