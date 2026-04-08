Sheinbaum defiende resolución de la Corte para que la UIF congele cuentas

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá facultades para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, ante indicios de lavado de dinero o terrorismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la decisión al considerar que será una herramienta para el combate al lavado de dinero.

“La UIF es la unidad de inteligencia financiera que está en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero. Hacer investigación para que no haya lavado de dinero. Sea por corrupción o por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco”, argumentó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la pregunta de Grupo Imagen sobre las dudas que se manifestaron ante la aprobación y la posibilidad de usar de manera discrecional el congelamiento de cuentas.

Pavel Jurado Canseco

Al respecto, la mandataria federal afirmó que la UIF tiene la función de prevenir operaciones con recursos ilícitos, por lo que requiere actuar de manera ágil para evitar que el dinero vinculado a delitos continúe circulando. Destacó que la UIF ha movilizado 5 mil millones de pesos en su administración.

“¿Qué hace la UIF? Le sigue la pista al dinero y congela las cuentas cuando ve que hay lavado. Se han congelado desde que llevamos en la administración, bueno, inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos. Nadie se ha quejado”, remarcó.

La jefa del Ejecutivo hizo un llamado al sector empresarial al decir que “ningún empresario tiene porque temer al congelamiento de cuentas al no ser un tema político.

-“Y ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la Ley”, sostuvo.

-“¿Nada discrecional?”, se le cuestionó.

Pavel Jurado Canseco

- “Sí (nada discrecional), o algo que tenga que ver con algo político. Si no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en la historia. No, pero sí tenemos que tener las capacidades. El Estado mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los afectados pueden promover un amparo para que un juez revise sus casos ante reclamos u anomalías. Consideró que México no es el único país en el mundo que tiene la capacidad de congelar cuentas, pues en Estados Unidos es la Policía quien lo hace.

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