Prestadores de servicios turísticos ayudarán a frenar pederastia en el país

Los prestadores de servicios turísticos estarán obligados a proteger a la niñez de la pederastia nacional e internacional, al exigir “a los turistas que sean acompañados por menores de edad, acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los menores, o en su caso, acreditar su mayoría de edad a través de documentos oficiales, de lo contrario, se les deberá negar el servicio y se dará aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito”.

La reforma a la Ley General de Turismo fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que se aplique en todo el territorio nacional de manera inmediata.

Además, como parte de estas nuevas disposiciones legales, los prestadores de servicios turísticos deberán “efectuar los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes que, priorizando el interés superior de la niñez, permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes”.

Deberán realizar “medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes, previo a la prestación del servicio ya sea de manera física o a través de medios electrónicos”.

El dictamen aprobado por el pleno del Senado, con el voto unánime de 104 legisladores federales, ya estaba listo desde abril pasado, porque estaba planeado para su aplicación antes del Mundial de Futbol; sin embargo, de último momento Morena frenó el proceso, concluyó el periodo ordinario y se dejó para este periodo ordinario.

Desde tribuna, la emecista Alejandra Barrales, destacó que “México ocupa el vergonzoso segundo lugar a nivel mundial como destino preferido para la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esto no es por desgracia lo único. También nuestro país detenta el nada honroso primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil.

“Distintas estimaciones nos hablan de entre 17 mil y 20 mil niñas y niños, adolescentes que están atrapados en redes de explotación sexual. Las plataformas digitales por desgracia no han hecho más que ahondar en el peligro que hoy afrontan nuestras niñas y nuestros niños.

“Para decirlo con todas sus letras y con mucho pesar. México hoy es un paraíso sexual para el turismo, es un paraíso del turismo sexual infantil. Lo decimos con mucha pena”, lamentó la senadora y confió que esta reforma ayude a frenar esa realidad.

Geovanna Bañuelos, resaltó que “en el Partido del Trabajo tenemos una firme convicción. La niñez no se toca, no se vende, no se explota y no se abandona”.

La priista Carolina Viggiano expresó que “es una reforma sencilla, pero muy importante, convierte al sector turismo en una primera línea de protección, convierte a la recepcionista en un posible salvavidas y le dice al mundo con toda claridad: México debe dejar de ser un destino de turismo sexual”.

“El Mundial ya terminó, pero la trata de nuestras niñas y niños no”, dijo la panista Laura Esquivel, quien consideró que con esta reforma “cerraremos una de las tantas puertas abiertas que tienen los criminales pederastas en México. En un país como el nuestro, que es referente mundial de turismo, la industria de prestadores de servicios juega un papel fundamental en esta importante actividad, pero también en la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes”.