Detecta el INE 142 mil fallecidos e irregularidades en padrones de partidos; Morena encabeza lista

Los muertos ya no votan, pero sí pueden aparecer como militantes de un partido político, mientras que algunas fuerzas políticas muestran una tendencia a la baja y, en algunas localidades, hasta la vía de la extinción.

La actualización de los padrones realizada por el INE en agosto pasado encontró 142 mil 752 registros de personas fallecidas que permanecían en los listados de los seis partidos nacionales incluidos en la revisión.

El mayor número corresponde a Morena, con 91 mil 296 personas fallecidas que todavía figuraban entre sus afiliados; le siguen el Partido Verde, con 16 mil 566; PT, con 15 mil 52; Movimiento Ciudadano, con 9 mil 902; PAN, con 7 mil 210, y PRI, con 2 mil 726.Inconsistencias en padrones partidistas (INE)

Duplicados y suspensión de derechos políticos

En los seis partidos aparecen un millón 137 mil 637 registros con alguna irregularidad, entre personas que no se encuentran en el padrón, derechos políticos suspendidos, pérdida de vigencia, duplicados no subsanados y otros casos.

Morena concentra el mayor número, con 581 mil 950 registros observados. De ellos, 331 mil 70 corresponden a duplicados no subsanados, 136 mil 907 a pérdida de vigencia, 20 mil 57 a personas que no se encuentran en el padrón y mil 4 a ciudadanos con derechos políticos suspendidos.

El Partido Verde acumula 218 mil 430 registros observados; PT, 169 mil 824; PRI, 95 mil 304; Movimiento Ciudadano, 37 mil 862, y PAN, 34 mil 267.

Casi dos mil militantes de los seis partidos no podrán ser candidatos para las próximas elecciones por encontrarse en el caso de ciudadanía con sus derechos político-electorales suspendidos.

El 50% milita en Morena

De los 1,956 militantes con derechos suspendidos que encontró el INE, Morena registra mil 4; PRI, 283; Verde, 266; PT, 178; MC, 151, y PAN, 74.

Concentración geográfica y riesgo de extinción local

La fotografía de los padrones también revela una fuerte concentración territorial de la militancia.

El PAN tiene sus mayores registros en Ciudad de México, con 38 mil 416 afiliados; Estado de México, 37 mil 746; Veracruz, 29 mil 550; Puebla, 23 mil 686, y Guanajuato, 23 mil 16.

En el PRI, el Estado de México concentra 211 mil 660 militantes, seguido de Coahuila, con 151 mil 233; Nuevo León, 61 mil 141; Hidalgo, 54 mil 365, y Durango, 31 mil 764.

El PT tiene sus mayores padrones en Michoacán, con 92 mil 6 afiliados; Estado de México, 84 mil 563; Oaxaca, 34 mil 172; Nuevo León, 30 mil 206, y Quintana Roo, 29 mil 789.

El Verde presenta su mayor padrón en San Luis Potosí, con 191 mil 161 militantes; Estado de México, 149 mil 320; Chiapas, 124 mil 544; Ciudad de México, 60 mil 78, y Quintana Roo, 55 mil 797.

MC concentra su militancia principalmente en Jalisco, con 58 mil 171 afiliados; Guerrero, 26 mil 504; Estado de México, 25 mil 736; Veracruz, 20 mil 589, y Nuevo León, 15 mil 713.

Morena presenta una diferencia considerable: sus cinco mayores padrones están en Estado de México, con un millón 984 mil 879 militantes; Ciudad de México, un millón 135 mil 573; Veracruz, 755 mil 116; Puebla, 579 mil 206, y Oaxaca, 494 mil 155.

El centro del país es donde mayor número de militantes tienen los partidos. Cuartoscuro

La dimensión cambia al compararla con los listados nominales.

En Tabasco, la militancia de Morena equivale a alrededor de 22 por ciento del listado nominal; en Ciudad de México representa 14 por ciento; Oaxaca, 15.6 por ciento; Estado de México, casi 15 por ciento, y Veracruz, 12.4 por ciento.

En contraste, hay entidades donde algunos partidos mantienen padrones reducidos y están en vías de extinción en esos lugares.

Partidos que el siglo pasado tuvieron presencia en todo el país y se ostentaban como los dos principales de México, hoy enfrentan una tendencia en la disminución de sus seguidores en diferentes entidades.

El PAN registra sólo 672 militantes en Tabasco, mientras el PRI tiene 928 en Baja California Sur.

El PT registra mil 664 en Aguascalientes

Mientras Morena y el Verde lograron más del mínimo de militantes necesarios en 32 entidades del país, el PT lo logró en 30, Movimiento Ciudadano en 29 y el PRI y el PAN en 25 entidades cada uno.

La actualización del INE muestra así dos realidades de la militancia partidista: grandes concentraciones territoriales de afiliados y, al mismo tiempo, más de un millón de registros que presentan alguna inconsistencia que fueron depurados.