Ahora, hay que ganar las elecciones: Manuel Velasco

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Frente a la inclusión de dos militantes del Partido Verde como posibles candidatos a las gubernaturas de Baja California Sur y Nayarit, amén de que competirá solo en las elecciones de San Luis Potosí, el líder de los senadores del Verde, Manuel Velasco, aseguró que “ahora hay que ir al reto mayor que la elección”.

En entrevista, Manuel Velasco consideró natural que existan aspirantes inconformes, porque todos quienes participan apuestan a ganar.

“Hay que ir al reto que es la elección. Nunca hay que dar por hecho lo supuesto en política. La política no es una ciencia exacta; es una aproximación, pero sin duda alguna se da un paso importante.

“A mí me tocó competir en el 2012 y fue la primera gubernatura que ganó el partido en su historia y me da mucho gusto que ahora más compañeras y compañeras vayan a tener la oportunidad de poder gobernar sus estados, que los gobiernen bien, atendiendo la seguridad, el desarrollo y que sean gobiernos incluyentes”, respondió a la pregunta del número inédito de militantes verdes con posibilidades de gobernar sus estados.

Interrogado sobre si fue una negociación del Verde que Manuel Cota sea aspirante a la gubernatura en Baja California Sur y Jasmine Bugarín para Nayarit, consideró que lo importante “es que se privilegiaron las encuestas y quiénes ganaban las encuestas y creo que eso es lo que hay que resaltar.

“Evidentemente, como en todos los procesos, no solamente pasa en esta coalición, también va a pasar en otras coaliciones coaliciones, pues a nadie en esta vida le gusta perder; todos compiten para ganar y, lógicamente, quienes no ganan la encuesta pues están en un proceso que se entiende, en el que hay que privilegiar la unidad; privilegiar el consenso; privilegiar el diálogo para que se puedan ir todos sumados y pueda garantizarse el triunfo”, dijo.

Manuel Velasco explicó que además de popularidad, las encuestas también dejaron ver quiénes tienen mayor efectividad para ganar una elección y consideró que los 17 morenistas y verdes que resultaron ser coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación tienen efectividad para ganar una elección.