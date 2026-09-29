Aumenta 551.4% la extorsión en Zacatecas; COPARMEX exige acciones urgentes

En el estado gobernado por David Monreal Ávila, el delito de extorsión ha registrado un alarmante incremento de 551.4% durante el primer semestre del año, al pasar de 35 a 228 víctimas registradas, posicionando a la entidad entre los estados con mayor repunte a nivel nacional.

Ante este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Zacatecas emitió un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para fortalecer las estrategias de prevención, investigación y combate a este delito, al advertir que la extorsión atenta contra el patrimonio familiar y frena el desarrollo económico.

«La extorsión no solo afecta el patrimonio y la tranquilidad de las familias; también pone en riesgo la inversión, el emprendimiento y la generación de empleos en la región», enfatizó el organismo empresarial.

Panorama nacional y la cifra negra

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 6 mil 562 víctimas de extorsión en todo el país, lo que representa un aumento del 9.17% en comparación con el mismo periodo de 2025 y la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años. Sin embargo, el impacto real del problema podría ser considerablemente mayor. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 97% de las extorsiones en México no se denuncian.

Esta cifra negra revela que los registros oficiales no reflejan la totalidad de la crisis, ya que miles de víctimas deciden guardar silencio ante la falta de certeza sobre qué hacer, la desconfianza en el sistema de justicia o el temor a represalias.

Frente al crecimiento del delito —que situó a 12 entidades en su máximo histórico de víctimas—, COPARMEX Zacatecas subrayó la urgencia de pasar de la sola identificación del problema a una implementación efectiva de los mecanismos de seguridad vigentes.