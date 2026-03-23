Plan B de reforma electoral podría no prosperar: Monreal

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum está consciente de que las reformas constitucionales en materia electoral conocidas como el plan B podrían no prosperar

Monreal estuvo reunido por dos horas con la presidenta en Palacio Nacional, junto con el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y tras el encuentro aseguró que uno de los escenarios que se contemplan es que el llamado plan B no sea aprobado.

La presidenta está muy consciente y sabe que en la división de poderes y en el ejercicio del gobierno hay pesos y contrapesos, y obviamente es una de las hipótesis, y siempre hay que estar pendiente de ello”, expuso Monreal.

Reiteró su confianza en que en el Senado, el líder de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, pueda sacar adelante la negociación de las reformas constitucionales en materia electoral.

En Palacio Nacional estuvieron presentes también la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el coordinador de políticas de la presidencia, Arturo Zaldívar; la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; y el jefe de la oficina de la presidencia, Lázaro Cardenas Batel; aunque Monreal afirmó que en la reunión con la presidenta solo estuvieron él, Mier y Sheinbaum.

Plan B se traba en el Senado

Cabe señalar que por la tarde, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado reconocieron que no hay fecha para comenzar el proceso de aprobación del llamado plan B, pues sigue el proceso de análisis y de recepción de observaciones por parte de partidos políticos, de gobernadores y de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El plazo para la integración de las propuestas a la iniciativa presidencial es incierto, porque podría completarse esta semana o proseguir hasta después de la Semana Santa.

Ignacio Mier había afirmado que la iniciativa podría ser discutida y votada antes de Semana Santa, pero podría ser después ante la falta de consenso sobre la iniciativa.

RLO