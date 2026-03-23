Monreal confía en llegar a acuerdos para aprobar reformas en materia electoral

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confió en que se puedan aprobar las reformas constitucionales en materia electoral pese a que persisten las diferencias con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

Al llegar a Palacio Nacional la tarde de este lunes, Monreal dijo confiar en la negociación que pueda alcanzar Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena en el Senado.

“Yo confío en que los acuerdos en el Senado se logren con rapidez. “Nacho” Mier es un buen dirigente y es un buen líder de la mayoría. Confío en el que logre los acuerdos con el PT y el Verde.

“Nosotros tenemos que presentar y aprobar reformas antes de que concluya mayo, dado que la constitución señala que tres meses antes de iniciar el proceso no pueden hacerse ningún tipo de reformas”, expuso Monreal.

El diputado federal fue cuestionado sobre la escasez de tiempo que hay para aprobar las reformas, cuya discusión fue aplazada este lunes.

-¿Si en mayo no está?

“Ya no hay nada”, dijo Monreal.

-¿Se puede llegar a ese punto?, se le insistió.

“Espero que no, confío mucho en que podemos lograr reformas”, dijo Monreal a su arribo a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tanto, el líder de la fracción parlamentaria en el Senado de la República, Ignacio Mier arribó a Palacio Nacional sin dar declaraciones.

En el Senado se determinó que no se iniciaría la discusión de la reforma este lunes y no hay fecha para comenzar ese proceso.

El inicio de la discusión en comisiones podría iniciar, incluso, hasta después del periodo vacacional de Semana Santa.

Reproducir Ricardo Monreal

JCS