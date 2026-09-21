El PAN lanza la “Coordinación México” para proponer soluciones en todo el país

El PAN anunció la creación de la Coordinación México, Nuevas Ideas y Soluciones, una nueva estructura del partido que estará a cargo del senador y exgobernador de Yucatán Mauricio Vila.

El objetivo de este órgano será impulsar un documento base de 111 soluciones para México a través de una gira territorial, lo que marca un cambio en la postura del blanquiazul para priorizar el planteamiento de políticas públicas por encima del debate político.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que el partido no abandonará su rol crítico, pero se concentrará en ser propositivo.

“En el PAN siempre vamos a proponer soluciones para tus problemas. Claro, en el PAN siempre vamos también a denunciar lo que está mal, faltaba más, pero también tenemos claro algo, México necesita menos discursos, menos debates y más soluciones a tus problemas”, dijo en un video.

Reproducir Mauricio Vila liderará la “Coordinación México” del PAN en gira nacional de soluciones.

Por su parte, Vila adelantó que comenzarán la gira de trabajo “recorriendo los estados del país, presentando estas nuevas ideas para que las familias las conozcan y las puedan enriquecer con más soluciones”.

Enfatizó la necesidad de mostrar pragmatismo para resolver las exigencias sociales, asegurando que “no debe importar de qué partido viene una propuesta, si ayuda a las familias, vale la pena impulsarla”.

Entre la agenda que el PAN buscará promover a nivel nacional a través de esta coordinación destacan garantizar que nunca más falte una medicina a los pacientes; exentar de impuestos al aguinaldo para todos los trabajadores y aplicar la misma exención a las familias que ganan menos de 12 mil pesos.

También, imponer cadena perpetua a narcopolíticos sin importar su militancia, bajo el argumento de que las autoridades son cómplices del avance criminal, e invertir en energías limpias para proteger la economía, generar empleo y terminar con los apagones.

“Acción Nacional propone, escucha y busca soluciones para ti. Que no vayan a decir que el PAN solo sabe criticar”, finalizó Jorge Romero.