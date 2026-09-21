San Bartolo Ameyalco da luz verde a la creación de una Utopía

La comunidad de San Bartolo Ameyalco aprobó, el domingo pasado, la creación del proyecto Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍA). Dicha decisión fue el resultado de un proceso de dialogo que incluyó dos asambleas informativas, realizadas el 8 de agosto y el 20 de septiembre.

Durante este proceso, vecinos y vecinas participaron activamente con comentarios, quietudes y propuestas que serán considerados en la elaboración del anteproyecto ejecutivo, con el objetivo de que responda a las necesidades y planteamientos de la comunidad.

Además, se aprobó el reglamento y marco normativo que regirán con el funcionamiento de estos organismos. Uno de los acuerdos que más llama la atención es que los integrantes del Comité de Seguimiento y del Comité de Vigilancia ejercerán sus funciones de manera gratuita, siendo una función completamente honorifica.

En la asamblea fueron elegidos cinco comisionados encargados de coordinar y enlazar los trabajos relacionados con el proyecto, a su vez, se presentaron las características, servicios, funcionamiento y alcance comunitario que tendrá este espacio.

La Asamblea también determinó que cada acción o proyecto futuro deberá contar con una comisión específica, la cual estará sujeta a las normas y disposiciones aprobadas por este órgano comunitario.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, reconoció la decisión de la comunidad de San Bartolo Ameyalco y subrayó la importancia de que proyectos de esta magnitud crezcan a partir del diálogo y la participación de los pueblos originarios. De acuerdo con las normas establecidas por el pueblo, cada decisión relacionada con la ubicación y las siguientes etapas deberá ser presentada ante la asamblea para su aprobación.

La alcaldía Álvaro Obregón, en coordinación con el Gobierno de México, formará parte de las siguientes etapas del proyecto bajo un principio fundamental: respetar los usos, costumbres, normas e instancias internas de decisión de San Bartolo Ameyalco, cuya Asamblea constituye el máximo órgano de decisión de la comunidad.