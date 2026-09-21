Pone en marcha Janecarlo Lozano infraestructura escolar para 87 colegios de Gustavo A. Madero

Con el propósito de combatir las desigualdades sociales mediante el mejoramiento de las condiciones educativas de la niñez, la Alcaldía Gustavo A. Madero implementó un ambicioso programa de infraestructura pública que beneficiará de manera directa a 87 escuelas de la demarcación. La iniciativa contempla la edificación de arcotechos y escaleras de emergencia, la rehabilitación integral de módulos sanitarios, la sustitución de pisos, puertas y ventanas, así como diversos trabajos técnicos para fortalecer la seguridad de las comunidades escolares.

El arranque formal de las obras se dio con la inauguración de dos nuevos arcotechos en las escuelas primarias Juventino Rosas y José López Portillo, ubicadas en la zona de Cuautepec. Los planteles recibieron estructuras de seis metros de altura recubiertas con 225 metros cuadrados de lona reforzada, un diseño destinado a proteger a los estudiantes de las inclemencias del tiempo durante sus actividades cívicas, deportivas y de recreación.

Durante el evento de inauguración frente a alumnos, docentes y padres de familia, el alcalde Janecarlo Lozano destacó el impacto que tendrán estas estructuras en el desarrollo cotidiano de los niños. “Hoy venimos a inaugurar este arcotecho, parece una obra sencilla, pero a partir de hoy ni el sol, ni la lluvia va a poder detener el desarrollo de nuestros niños. Llevamos ya cuatro meses que no deja de llover; cuatro meses que nuestros niños tienen que estar adentro en el salón. Con el arcotecho ni el sol ni la lluvia van a poder detener la felicidad de nuestros niños”, subrayó el titular de la demarcación.

En su mensaje, el edil sostuvo que estas intervenciones buscan dejar atrás las reparaciones aisladas para brindar espacios dignos y funcionales dentro de las aulas y patios de la alcaldía. Asimismo, Janecarlo Lozano enfatizó que la transformación física de los planteles debe acompañarse de una política centrada en los derechos de la infancia: “Tenemos que trabajar todos los días para que nuestros niños tengan derechos plenos, para que sean escuchados, para que nunca más en la historia haya un niño que le dé miedo expresarse, que le dé miedo alzar la voz, que le dé miedo a decir lo que siente”.