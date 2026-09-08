Aprueban dictamen de nacionalidad única para Presidencia y gubernaturas

Diputados de Morena, PVEM y PT aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto de reforma para prohibir la doble nacionalidad a candidatos a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Los cinco representantes del PAN abandonaron la sesión antes de que se tomara la votación, después de reclamar que se había dictaminado al vapor y que la propuesta atenta contra los derechos políticos que los migrantes ganaron en las últimas dos décadas.

Hubo 26 votos a favor y cinco en contra de los diputados del PRI y Movimiento Ciudadano.

“A favor de este dictamen y de evitar que se nos vaya a filtrar un traidor a la patria”, resumió el morenista Julio César Moreno en el recuento de la votación de viva voz.

Ante los cuestionamientos de la oposición, Katia Alejandra Castillo Lezama (Morena) argumentó que esa reforma no va en contra de los migrantes binacionales ni les restringe su derecho político, sino que busca garantizar que solo el interés de México pueda guiar su actuación.

“Gobernar no significa equilibrar dos lealtades jurídicas; significa representar y defender, sin ninguna ambigüedad, los intereses de nuestra nación. Quien aspire a encabezar un Poder Ejecutivo deberá tener solamente la nacionalidad mexicana. Si posee otra, podrá participar, siempre que renuncie efectivamente a ella antes de solicitar el registro de su candidatura”, expuso la representante de la mayoría.

Calificó la morenista de “entreguistas” las acciones de los senadores Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Lily Téllez, del PAN, por haberse pronunciado en favor de la intervención de Estados Unidos en México.

En el mismo sentido, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanes (PVEM) sostuvo que el cambio a los artículos 82, 116 y 122 busca hacer explícita una regla que, por la importancia del cargo, no debería quedar sujeta a ambigüedades; refuerza la idea de lealtad exclusiva al Estado mexicano, porque la nacionalidad es un vínculo jurídico que crea derechos y obligaciones.

Irma Yordana Garay, del PT, dijo que se trata de garantizar que quienes aspiren a gobernar en México tengan un compromiso irrenunciable con el país.

Oposición reclama daño a migrantes

En voz de Noemí Luna, Federico Döring, Paulina Rubio y Fernando Torres Graciano, la bancada de Acción Nacional impugnó el dictamen en materia de nacionalidad única, por considerar que Morena y sus aliados debieron escuchar a los mexicanos que viven en el exterior y que podrían ver afectados sus derechos políticos. Señalaron que se trata de más de 4 millones de compatriotas.

El diputado Döring recordó que la Constitución de la Ciudad de México establece el principio de progresividad de los derechos y libertades.

Consideró que esta reforma, en cambio, es contraria a la obligación de ampliar, proteger y garantizar los derechos reconocidos.

Noemí Luna recordó que México realizó durante décadas reformas para reconocer los derechos de los mexicanos que emigraron al extranjero sin romper sus vínculos jurídicos con el país.

La diputada Rubio cuestionó además que se pretenda asociar la doble nacionalidad con una supuesta falta de lealtad hacia México, “pero no les preocupe que quienes tienen una sola nacionalidad puedan atender los intereses del crimen organizado”.

La diputada Iraís Reyes (MC) lamentó que, en un mundo interconectado, es normal que una mexicana o un mexicano pueda tener dos nacionalidades. “Tener dos pasaportes no significa tener la mitad del compromiso con México. Haber nacido circunstancialmente en otro país no significa amar menos a México”, argumentó.

La parlamentaria de la bancada naranja cuestionó que, mientras en el país hay familias buscando a sus desaparecidos y comunidades sufriendo la inseguridad, “hoy estamos aquí modificando la Constitución a propuesta de MORENA por un problema que no existe”.

Por el PRI, César Domínguez sostuvo que el gobierno no ha sido capaz de documentar el problema que se pretende resolver con esta reforma. “Porque, si vamos a hablar con sospechosismo, vamos a hablar del embajador de México en Estados Unidos”, comentó en alusión a que su esposa trabajó para la embajada de Estados Unidos. Y agregó que también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estaría en igual circunstancia.

El dictamen se someterá al pleno de los diputados hasta la tercera semana de septiembre, pasadas las fiestas patrias.