Morena acusa de “lambiscones” a diputados de MC por apoyar el presupuesto federal

“No se equivoquen, la Presidenta no hace acuerdos con corruptos”, lanzó desde tribuna Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al rechazar que exista un pacto político o financiero entre el Gobierno federal y la administración de Jalisco, encabezada por Pablo Lemus, para atender la crisis hídrica en la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que ha derivado en acusaciones de corrupción, señalamientos por el manejo del agua contaminada en Jalisco y reproches por presuntos negocios al amparo del poder, Gómez Pozos acusó a los emecistas de respaldar el presupuesto para justificar un supuesto acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo que estamos materializando en este presupuesto no es ningún acuerdo. Dejen de estar de lambiscones. Lo que estamos materializando en este dictamen es el rescate a Jalisco por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, sostuvo la originaria de Guadalajara, quien inició su carrera en Movimiento Ciudadano y se sumó a Morena en 2015. Para 2027 estaría interesada en gobernar la capital jalisciense.

En clara campaña adelantada, Gómez Pozos aseguró que los seis mil 500 millones de pesos avalados por la presidenta Claudia Sheinbaum están contemplados para obras hidráulicas en la entidad y “no son resultado de una negociación con el gobernador Pablo Lemus, sino de un rescate federal ante el abandono e indolencia de sus gobiernos buenaondita”, dijo.

“Desde ayer vemos a sus diputados en el ejercicio más lambiscón, votando a favor del presupuesto para justificar una gran mentira: que hay un acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es completamente falso. Nuestra presidenta no hace acuerdos con represores. Nuestra presidenta no hace acuerdos con corruptos”, remachó.

Precisó que entre las obras que impulsa el gobierno federal se encuentra el acueducto Calderón-San Gaspar, que atribuyó como un proyecto incumplido del exgobernador Enrique Alfaro, así como el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, el cual, durante la actual administración, “presentó con un sobreprecio de tres mil millones de pesos y que además pretendía que pagáramos réditos de más de 56 millones de pesos, además de entregarle a privados su operación”, dijo.

Aseguró que con esas medidas “se está condenando a la gente de Jalisco y envenenándola todos los días con agua contaminada con metales pesados. No solamente los condenan a pasar 15 semanas sin una gota de agua. Todavía pretendían hacer el negocio de su vida a costa de la salud de la gente”, recalcó.

Gómez Pozos emplazó a los legisladores naranjas a dejar de defender a sus gobernadores y salir a dar la cara a los habitantes afectados.

“¿Por qué no salen a darle la cara a la gente? No sean cobardes. Pídanles perdón por haber permitido que su gobierno convirtiera Casa Jalisco en una mazmorra para secuestrar a los ciudadanos”, arremetió.

También involucró a Nuevo León en sus señalamientos y acusó a los gobiernos de Movimiento Ciudadano de convertir las dos entidades que gobierna ese partido en negocios de unos cuantos.

“Pídanles perdón por haber convertido a Nuevo León, a Guadalajara y a Jalisco en el negocio de unos cuantos. El único acuerdo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hizo con Jalisco fue con su pueblo, no se equivoquen”, recalcó.

“Es lastimoso que se olvide de su origen. Aquí mencionó a los diputados fosfo-fosfo, pero en esta misma tribuna esa diputada traía los tenis. ¿Ya se le olvidó?”, cuestionó la emecista Gloria Elizabeth Núñez.

La legisladora sostuvo que la crisis del agua en Jalisco no surgió con la actual administración, sino que es consecuencia de problemas acumulados durante varios gobiernos, y defendió el voto de Movimiento Ciudadano a favor del presupuesto como una decisión orientada a conseguir recursos para las familias jaliscienses.

“Y si usted no acepta que para construir políticas públicas y resolver la problemática que tienen las familias de México se requiere construir acuerdos, significa que usted no tiene altura de miras para gobernar con acuerdos y distintas fuerzas políticas”, remarcó.

Desde sus curules, las diputadas panistas Kenia López Rabadán y Paulina Rubio pidieron a la coordinadora naranja, Ivonne Ortega, responder al desmarque que les había asestado Gómez Pozos.

“Lambiscones. Corruptos (…) desmárquense”, les gritaba López Rabadán mientras lanzaba besos a Ortega Pacheco.

NO PODEMOS SER PARTE DE UN CIRCO: MC MANTIENE ACUERDO

“No podemos ser parte de un circo, que nada más está buscando llevar fotos a sus arcas cuando no están buscando cómo resolver el problema. Aquí tanto el PRI como el PAN le pegan a los ciudadanos porque no resuelven el problema”, respondió la lideresa de MC.

Afirmó que, ante dos días de descalificaciones emitidas tanto por la oposición como por Merilyn Pozos, se mantiene el acuerdo con Morena de votar el presupuesto a favor.

“Dimos nuestro voto a favor y seguimos resistiendo. No estamos de acuerdo en todos los temas, pero lo estamos señalando, como el caso del deporte, donde hay un incremento como hace 14 años no lo había. Entonces, hay temas que vamos a votar en lo particular”, dijo.

La confrontación ocurre, además, cuando se espera que Gómez Pozos presente una nueva propuesta para reducir otros 500 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, adicionales a los seis mil millones que ya se le habían recortado en lo general, una medida que la propia legisladora había anticipado horas antes.

En tanto, en tribuna continúa la presentación de las más de mil 700 reservas. Hasta las 19:00 horas, habían subido a tribuna 98 de los 204 oradores para presentar modificaciones en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura y apoyos a grupos vulnerables, las cuales han sido desechadas en su totalidad.

Se prevé que la discusión y aprobación en lo particular del gasto para 2027 se prolongue hasta la tarde-noche de este miércoles 11 de noviembre.