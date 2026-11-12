Inicia operaciones Puerto del Norte; Américo Villarreal busca consolidar a Tamaulipas con EU 

Con el embarque de dos mil toneladas de fluoruro de aluminio producidas por la empresa Orbia con destino a Brasil, el Puerto del Norte–Matamoros inició oficialmente sus operaciones comerciales tras más de dos décadas de espera. El cargamento, distribuido en mil 760 pallets, zarpará el 14 de noviembre a bordo del buque UAL Fortitude desde la Terminal T-MEC, consolidando una nueva ruta de comercio exterior para Tamaulipas en el Golfo de México.

Durante la ceremonia de arranque, el gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó la próxima autorización de un proyecto de inversión por 35 mil millones de pesos, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinado a ampliar las instalaciones del puerto y desarrollar conectividad ferroviaria con los principales corredores industriales del país. A este capital se suman los 400 millones de pesos ya ejercidos y una nueva inyección prevista por más de mil 800 millones de pesos, anunciada por Javier García Bejos, CEO de Energía, Aeropuertos y Puertos en Mota-Engil México.

El mandatario estatal destacó que Tamaulipas ya lidera el intercambio terrestre al concentrar 19 de los 43 puentes fronterizos con Estados Unidos, por lo que esta tercera terminal de altura junto con Altamira y Tampico— busca replicar ese dominio en el ámbito marítimo.

Y ahora con este puerto de Matamoros, sumado a Altamira y Tampico, nuestra meta es ser la Principal Frontera Marítima Comercial de México con Estados Unidos y el Comercio Internacional. Y sé que lo vamos a lograr porque trabajamos en unidad y contamos con todos ustedes”, afirmó Villarreal Anaya.

Asimismo, el gobernador vinculó el crecimiento de la infraestructura con los objetivos del Plan México, subrayando que la expansión económica debe traducirse en beneficios directos para las comunidades de Matamoros y los pescadores ribereños de Higuerillas.