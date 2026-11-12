PRI y Alito Moreno clausuran simbólicamente el IEE Sonora; exigen indagatoria

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llegó a la sede del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Sonora y la clausuró simbólicamente, al afirmar que es el cuartel de operaciones del “cártel electoral”, por lo que exigió investigar los presuntos vínculos de funcionarios del organismo público local electoral (OPLE) con familiares y allegados a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Acompañado por la dirigente estatal del PRI, Guadalupe Soto, Alejandro Moreno acudió a la sede del instituto en Hermosillo, donde colocó una lona con la leyenda de clausura en el acceso principal, bajo el argumento de que existe falta de confianza en las autoridades electorales y riesgo de que no actúen con imparcialidad en los próximos comicios.

El dirigente priista acusó al consejero presidente del IEE Sonora, Nery Ruiz Arvizu, por la cercanía que mantiene con personas relacionadas con Taddei y con la red de proveedores electorales que actualmente está bajo investigación.

La manta fue colocada en medio de la controversia nacional por las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que anunció el bloqueo de cuentas de 40 personas físicas y empresas relacionadas con proveedores de servicios y materiales electorales. La dependencia informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Alejandro Moreno aprovechó estos acontecimientos para cuestionar la actuación de las autoridades electorales y sostener que las investigaciones no deben limitarse al ámbito federal, sino extenderse a los organismos estatales. Afirmó que el PRI llevará sus señalamientos ante instancias nacionales e internacionales y acusó a Morena de tener el control del árbitro electoral.

“Lo que hemos hecho es llevar los señalamientos al INE; lo vamos a hacer ante organismos internacionales”, expresó Moreno Cárdenas.

También sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE no resuelve el problema y demandó que se investiguen las relaciones entre funcionarios electorales, proveedores y personas que, según sus acusaciones, participaron en decisiones relacionadas con la contratación de servicios y materiales.

La dirigencia priista denunció posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y presunta simulación de competencia con empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una resolución sobre responsabilidades administrativas o penales.

Otro de los cuestionamientos de Alejandro Moreno fue la reducción de seis mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2027, aprobada por la Cámara de Diputados como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Advirtió que la disminución de recursos podría afectar la contratación de personal, la adquisición de materiales y la capacidad operativa del organismo para organizar los próximos procesos electorales.

Reiteró que su partido mantendrá las acciones contra funcionarios y autoridades que considere involucrados en presuntas irregularidades, y exigió que los organismos electorales garanticen condiciones de imparcialidad y equidad para las próximas elecciones.