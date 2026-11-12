Revive Gobernador Durazo parque Ostimuri; entrega modernización integral a familias cajemenses

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras más de tres décadas de espera por parte de la comunidad, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la reapertura y entrega oficial de la modernización del Parque Ostimuri en Ciudad Obregón, proyecto que representó una inversión conjunta de 104 millones de pesos ejecutada en dos etapas para revitalizar uno de los centros de convivencia más emblemáticos del municipio de Cajeme.

Acompañado por el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, y la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Alejandra Castro Valencia, el mandatario estatal realizó un recorrido por las instalaciones renovadas tras ofrecer su habitual conferencia de prensa en la localidad.

Durante el acto, Durazo Montaño subrayó que el rescate de este espacio responde a un compromiso asumido al inicio de su administración para garantizar entornos dignos, seguros y accesibles destinados al esparcimiento familiar, la cultura y el deporte.

Van a ver ustedes que está totalmente lleno el parque y eso habla de la necesidad que tenía la comunidad de Cajeme de contar con este espacio, el Parque Ostimuri al que le hemos invertido en una primera y segunda etapa 104 millones de pesos", puntualizó el jefe del Ejecutivo estatal ante los asistentes.

En representación de los ciudadanos beneficiados, Lucenia Yudit Moreno Aguilar, integrante del Comité de Contraloría Social, reconoció la relevancia de la intervención gubernamental, señalando que la rehabilitación del recinto cumple con una demanda histórica y aporta un beneficio directo a la calidad de vida de los habitantes de la región.

Modernización del Parque Ostimuri en Ciudad Obregón, Sonora Especial

Reestructuración profunda

De acuerdo con el informe técnico de la obra, los trabajos de modernización abarcaron una reestructuración profunda de las atracciones y los servicios básicos del parque.

Entre las acciones ejecutadas destacan la remodelación del acceso principal, la instalación de plataformas para juegos mecánicos y la renovación de atracciones tradicionales como la rueda de la fortuna panorámica, las tazas locas y el barco vikingo. Asimismo, se llevó a cabo la ampliación del área de alberca, la rehabilitación del tobogán, los juegos infantiles, el trenecito y el minigolf.

En materia de infraestructura urbana y servicios, el proyecto incluyó la edificación de un teatro al aire libre y dos módulos sanitarios, además de la renovación integral de los sistemas eléctricos, hidráulicos y de drenaje pluvial.

Modernización del Parque Ostimuri en Ciudad Obregón, Sonora Especial

Durante la segunda etapa de intervención, las cuadrillas se enfocaron en el mejoramiento de la plaza del Discóbolo, la dignificación de los locales comerciales de alimentos, así como la rehabilitación de andadores, luminarias y zonas de estacionamiento.

Durante su intervención, el gobernador Durazo vinculó esta entrega con el rescate integral del complejo recreativo de la laguna, recordando la inauguración del Foro Náinari en junio pasado.

Dicha obra, que requirió una inversión cercana a los 25 millones de pesos, dotó al municipio de un escenario con cubierta de diseño parabólico hiperbólico, gradas y una explanada peatonal de adopasto y adoquín libre de tránsito vehicular, logrando una conexión urbana directa entre el foro, la trotapista y el renovado Parque Ostimuri para fortalecer la oferta cultural y recreativa del sur de Sonora.