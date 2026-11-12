Invierten 250 millones para alimentar centros de datos

Para dotar de los equipos requeridos para la industria, en especial para garantizar energía estable para los centros de datos que se construirán en el centro del país, la empresa Grupo WEG invertirá en México 250 millones de dólares en México de 2025 a 2030.

La inversión generará 2 mil fuentes de trabajo directas, y se enfocará en la construcción de alternadores, generadores y motores que requiere el crecimiento de los Centros de Datos y la industria que se espera enfocará México.

“Lo que la gente a veces no consigue ver es que detrás de toda esta revolución digital existe una necesidad fundamental de infraestructura energética confiable, eficiente y cada vez más robusta. La tecnología necesita energía y la energía necesita industria.

“Detrás de cada data center existe toda una infraestructura eléctrica completa y por lo tanto son necesarios generadores, transformadores, motores eléctricos, sistemas de distribución eléctrica y soluciones de automatización capaces de responder a estas exigencias cada vez mayores”, puntualizó Daniel Godinho vicepresidente Global de Grupo WEG.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que la nueva planta estará habilitada en Hidalgo, y representa la confianza que hay en el futuro de México para una de las empresas más importantes del mundo en su ramo.

“Esto es una muestra de confianza y sobre todo de certidumbre, certeza para el futuro de México, porque están invirtiendo pues para los próximos 20, 30. Es decir, están asumiendo que México va a seguir creciendo y va a ser un país exitoso los próximos 20, 30 años y por eso hacen esta inversión”, puntualizó Ebrard.