Sin acuerdo en San Lázaro para convocatoria del relevo en la presidencia del INE

La falta de acuerdo en torno a la convocatoria para el relevo de la presidencia del INE continuó en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cue, consideró que el consenso resulta indispensable, al admitir que por ahora no hay avances.

El legislador del PVEM sostuvo que “sería una muy mala noticia” continuar así en lo que resta del periodo ordinario, que concluirá el 15 de diciembre.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) se fijó el plazo de votar en el pleno la convocatoria este jueves, a fin de que inicie el proceso de inscripción de aspirantes y se integre la Comisión Técnica de Evaluación (CTE).

Sin embargo, la oposición profundizó su desconfianza tanto hacia los actuales consejeros electorales como hacia el manejo del tema por parte de Morena.

“No hay nada que hablar. No hay nada que hablar”, afirmó el líder parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.

Argumentó el priista que “el INE está infectado, y lo que más nos preocupa es que el gobierno no está asumiendo su responsabilidad histórica de generar condiciones para que haya elecciones confiables”.

Rubén Moreira dijo que, para recuperar la confianza en el árbitro electoral, “tendría que reformularse todo el INE (…) y para empezar a hablar y para empezar a creer algo, deberían salir todos los que están relacionados con Morena”.

Por su parte, en entrevista con la prensa, el presidente de la Mesa Directiva confió en que todavía hay tiempo para concretar un acuerdo.

“La convocatoria tiene que salir por consenso entre todas y todos para que no sea cuestionable desde el inicio una posible designación de presidenta sustituta del INE. Entonces, vamos a seguir dialogando y vamos a esperar a que los coordinadores hagan su trabajo”, expuso Bolaños-Cacho Cue.

Contó el diputado presidente que la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política está en conversaciones con los enlaces de los grupos parlamentarios para analizar el contenido de una convocatoria que pudiera unir a todas las fuerzas políticas.

“Hasta en tanto no haya consenso, deberíamos de seguir tratando de negociar. Es mi postura”, enfatizó Bolaños.

“Se tiene que poner en un balance qué es lo que es mejor para la institución y qué garantiza mayor certeza de neutralidad. Por eso no podemos cesar, con mucha paciencia y con mucho espíritu conciliador, de construir a través del consenso el nombramiento de quien habrá de ser presidenta sustituta”, señaló el diputado presidente.

QUITAR SUPERPODERES: MC

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ivonne Ortega, se pronunció por garantizar que la futura presidenta del INE ejercerá su cargo con la colegialidad recuperada en la toma de decisiones entre los 11 consejeros electorales.

La parlamentaria dijo que la bancada naranja ha propuesto que el Comité Técnico de Evaluación, que revisará el perfil de las aspirantes, “no tenga vínculo con ningún partido ni gobierno; que sea gente proba”.

La diputada Ortega planteó que, ante la crisis del órgano electoral, “lo más importante es que podamos modificar el artículo 45 de la LEGIPE, porque es el que le dio el superpoder a Guadalupe Taddei para hacer todo”.

PRI REITERA VOTO EN CONTRA

Aunque el diputado presidente confió en que el PRI podría sumarse a una convocatoria para el relevo del INE que sea de consenso, el coordinador de los priistas, Rubén Moreira, reiteró que eso no sucederá.

“Para nosotros, votar eso va a legitimarlos y eso no lo vamos a hacer. Además, no hay confianza ni en el gobierno ni en Morena”, planteó el líder parlamentario.

“Respeto mucho a Ricardo Monreal, pero de una vez, por acá que no voltee, mejor que asuma su responsabilidad. No hay consensos. ¿Por qué no hay consensos? Pues porque ayer vimos a la jefa del Estado mexicano tergiversando votaciones. ¿Por qué no hay consensos? Pues porque vemos que se trata aquí, desde el área de comunicación de Morena, de construir una narrativa falsa”, explicó el diputado Moreira.