Morena frena otro tijeretazo al INE: ajuste en el Presupuesto 2027 se quedará en 6 mil mdp

Morena en San Lázaro reculó y echó para atrás su intención de profundizar el recorte al Instituto Nacional Electoral, para dejarlo en seis mil millones de pesos, que serán redistribuidos a diversos rubros, entre ellos los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) del Partido del Trabajo.

“No, no creo, hemos decidido que ya no habrá más recortes al INE, ni a ningún otro organismo”, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en entrevista mientras en el Pleno continúa el desahogo de las más de mil 700 reservas en lo particular avaladas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Precisó que “la decisión de la bancada mayoritaria fue echar para atrás cualquier otro recorte al órgano electoral”. Enfatizó además que el Presupuesto “está muy ajustado”.

“Está muy difícil reducir, o agregar algún otro recurso en algún otro rubro, no da; está muy estricto el gasto, está muy estricto el presupuesto, así que no habrá ninguna otra reserva que sea aceptada en las próximas horas por parte de la mayoría legislativa”, remachó.

Horas antes, la diputada morenista Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, había adelantado que presentaría una reserva a fin de recortar al Instituto Electoral otros 500 millones de pesos, para reasignarlos al rubro de salud. Previó que incluso “debe de haber algún otro compañero que vaya o haya presentado alguna reserva para recortarle más al INE”, afirmó.

Gómez Pozos reconoció que el sector salud enfrenta deficiencias en infraestructura e insumos médicos. Agregó que de esta manera se buscaba apoyar el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum al sector salud.

“Nosotros desde aquí estamos garantizando que el sector salud tenga el aumento que necesita para la atención que necesita la gente, para la infraestructura que necesita la gente. Y esperemos, vamos a estar muy vigilantes de que ese dinero se utilice como se debe de utilizar y que se vea reflejado en mejores servicios de salud”.

Cuestionado respecto a si la presidenta de la Comisión de Presupuesto tomó una decisión unilateral, Monreal Ávila sonrió y dijo “la diputada es muy inteligente”. Agregó que Gómez Pozos influyó “de manera determinante para modificar el presupuesto, para asignarles y etiquetarles recursos al problema del agua de Guadalajara, cuyo compromiso ya había adquirido la Presidenta de la República”.

Al respecto, en tribuna, Merilyn Gómez rechazó que existiera un pacto político o financiero con la administración de Jalisco, encabezada por Pablo Lemus, para atender la crisis hídrica en la zona metropolitana de Guadalajara.

Este compromiso “ya lo había adquirido la presidenta de la República, pero teníamos que buscar los instrumentos y dónde ajustarle el recurso que se le asignó a Guadalajara y su zona metropolitana para resolver el problema del agua; me consta que la presidenta de la Comisión de Presupuesto fue clave para esta asignación”, dijo Monreal.

Dijo que, a pesar de hacer el anuncio de un nuevo recorte, “seguramente sabía que los ajustes al presupuesto eran muy complejos y no hay mucho margen para dónde hacerse en este presupuesto”. Insistió el coordinador de Morena en que se trata de un paquete destinado a prioridades nacionales: “seguridad, seguridad social, salud, educación, infraestructura, empleos, pago de salarios de maestros, doctores, enfermeras y policías. Creo que es un presupuesto del bienestar”.

SE PREVÉ APROBACIÓN DURANTE MADRUGADA DE MIÉRCOLES

Asimismo, para evitar que la jornada se prolongara más de 36 horas como se tenía previsto, Ricardo Monreal adelantó que se acordó con los dirigentes de los seis grupos políticos reducir el número de participaciones y permitir tres rondas más.

“Estamos hablando de que entre 5 o 6 de la mañana estaremos terminando la sesión”, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que plantea un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, lo que representa un incremento de 1.3 por ciento respecto a lo aprobado en 2026.

Del total, 7.4 billones de pesos serán destinados a gasto programable y 3.2 billones de pesos a gasto no programable.

Hasta las 21:30 horas, y después de poco más de 12 horas de discusión, habían subido al Pleno 146 oradores, como parte de la quinta ronda de las 10 previstas.