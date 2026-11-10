INE revisará tabuladores salariales de más de cinco mil trabajadores de módulos

El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará los tabuladores salariales de más de cinco mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, así como de empleados de juntas locales y distritales, para buscar que quienes realizan funciones y tienen categorías similares reciban percepciones homologadas.

En conferencia de prensa, nueve consejerías explicaron que ofrecieron un incremento de seis por ciento como base para el personal de módulos durante 2027, pero analizarán si, mediante redistribuciones presupuestales, es posible elevarlo a un rango de entre ocho y 12 por ciento.

La revisión también incluirá a trabajadores de juntas locales y distritales con niveles homólogos, para evitar que algunos empleados reciban un aumento y otros, con categorías equivalentes, queden por debajo.

Por ahora, reconocieron, todavía no tienen definido cuántas personas serían beneficiadas.

Las consejerías señalaron que primero deberán recibir la notificación del presupuesto aprobado, revisar los recursos disponibles y calcular el impacto de las mejoras salariales. Ese análisis se realizará durante el primer trimestre de 2027.

Si las redistribuciones no permiten alcanzar el incremento solicitado, el compromiso es valorar una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda, con la justificación correspondiente.

Explicaron que, una vez aprobado el presupuesto, ya no existe un mecanismo para solicitar esa ampliación directamente a la Cámara de Diputados.

Los consejeros aclararon que no pueden garantizar el aumento adicional, pues dependerá de los recursos disponibles y de la respuesta de Hacienda, aunque aseguraron que la mejora de las condiciones laborales del personal es una prioridad.

Un dato editorial importante: en la segunda nota conviene dejar muy clara la diferencia entre el 6% que se planteó como base y el 8 al 12% que se analizaría como posible incremento adicional.

No es un aumento garantizado ni un compromiso de duplicar salarios; depende de las redistribuciones y, eventualmente, de que Hacienda autorice recursos adicionales.