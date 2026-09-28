Elí César Cervantes: quién es el nuevo coordinador de Morena en San Luis Potosí

La Comisión de Elecciones de Morena determinó que Elí César Cervantes será el coordinador de la defensa de la transformación en San Luis Potosí, anunció la dirigencia nacional de ese partido.

El nombramiento de Cervantes fue el primero de los siete coordinadores que nombrará el partido este lunes desde el World Trade Center de la Ciudad de México, a donde acuden los ganadores de las encuestas que aplicó ese partido en las 17 entidades donde habrá elecciones a gobernador en 2027.

“Ustedes saben, (San Luis Potosí) es el único estado en el que no vamos en coalición, entonces pues nosotros vamos a fortalecer nuestro movimiento organizarlo y el próximo año en el proceso electoral, estar en todas las condiciones de triunfar.

“Queremos informarles y agradecemos a todas y todos los compañeros, su talento, su capacidad, su compromiso militante para procesar este consenso a favor del compañero Eli César Cervantes Rojas, quien será el coordinador estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, puntualizó Citlali Hernández, coordinadora de alianzas de Morena.

Elí César Cervantes Rojas se auto nombró como un político nacido y creado en Morena de San Luis Potosí.

Su historia política está ligada al surgimiento de Morena. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, se incorporó al movimiento en 2012 y posteriormente fue consejero estatal y nacional, promotor de la Soberanía Nacional y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí. En 2015 fue candidato del partido a diputado federal.

Antes de dedicarse de lleno a la política, Cervantes desarrolló una carrera en el magisterio. Estudió la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de San Luis Potosí y posteriormente cursó dos maestrías: una en Educación Primaria, en el área de Intervención Pedagógica, y otra en Docencia en Educación Superior. También cuenta con un posgrado en Educación.

Entre 2004 y 2021 se desempeñó como docente de educación básica en distintas zonas escolares del estado. Durante esos años también tuvo actividad sindical: fue integrante activo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, entre 2004 y 2012, y posteriormente ocupó una responsabilidad en la Secretaría de Organización de la Sección 26 del SNTE.

El salto a la política electoral llegó en 2015, cuando fue candidato de Morena a diputado federal. Tres años después llegó al Senado como suplente de Primo Dothé Mata, por el principio de primera minoría. En 2021 asumió nuevamente la senaduría tras la licencia de Dothé y posteriormente formó parte de la LXV Legislatura.

Desde el Senado participó en comisiones relacionadas con Seguridad Pública, Salud y Ciencia y Tecnología. Su actividad legislativa también incluyó asuntos relacionados con educación; en 2023 presentó una propuesta para fortalecer las campañas destinadas a promover la inclusión, permanencia y continuidad de estudiantes de educación superior en San Luis Potosí.

Su recorrido dentro de Morena se ha caracterizado por combinar la actividad partidista con el trabajo territorial. Antes de llegar al Senado ocupó responsabilidades de organización dentro del partido en San Luis Potosí y participó en la construcción de la estructura estatal de Morena.

El propio Cervantes ha definido su trayectoria desde esa pertenencia al movimiento. Al rendir protesta como coordinador estatal, sostuvo que el morenismo potosino tiene una diversidad con un objetivo común y planteó que el reto será trabajar en equipo para fortalecer la organización territorial.

“Contamos con una estructura de organización territorial que nunca habíamos tenido”, afirmó, al señalar que la fuerza del movimiento está en sus bases y en los ciudadanos que creen en la transformación.

A diferencia de otras entidades donde Morena competirá acompañado por partidos aliados, San Luis Potosí tendrá una ruta distinta. De acuerdo con Citlali Hernández, será el único de los siete estados anunciados ese lunes donde Morena no irá en coalición.

Por ello, la tarea de Cervantes será conducir la organización de Morena en solitario rumbo al proceso electoral de 2027 y fortalecer la estructura territorial del partido en el estado.

Su designación representa así el regreso al primer plano estatal de un político cuya trayectoria ha transcurrido entre las aulas, el sindicalismo magisterial, la organización partidista y el Senado.

A lo largo del lunes, Morena anunciará a los coordinadores de la transformación en Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Los coordinadores de la transformación serán, una vez que inicie el registro oficial, los candidatos por Morena a la gubernatura de los estados.