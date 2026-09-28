Lorenia Valles Sampedro: quién es la nueva coordinadora de Morena en Sonora

Lorenia Iveth Valles Sampedro fue designada este lunes como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, con lo que asumirá la organización de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

La definición se produjo después del proceso interno del partido, en el que participaron seis perfiles: además de Valles, contendieron el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque; la exalcaldesa de Hermosillo Célida López; la secretaria de Desarrollo Social de Sonora, María Dolores del Río; Froylán Gámez y Omar del Valle Colosio.

Valles Sampedro nació en Hermosillo, Sonora, el 18 de diciembre de 1976. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y cuenta con una maestría en Democracia y Parlamento, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

Su carrera política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática, organización en la que participó desde finales de la década de 1990 y donde ocupó distintas responsabilidades partidistas en Sonora.

Fue presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Hermosillo, consejera estatal y nacional, además de secretaria de Migrantes del Comité Ejecutivo Estatal. También participó como candidata a diputada local y federal y como aspirante a la presidencia municipal de Hermosillo.

Su trayectoria electoral la llevó a la Cámara de Diputados en tres ocasiones. En sus primeros periodos legislativos participó en comisiones relacionadas con asuntos migratorios, igualdad de género, medio ambiente, relaciones exteriores y minería.

Entre sus responsabilidades en el servicio público también se encuentra la Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes de Durango, cargo que ocupó entre 2016 y 2018.

Foto: Especial

Posteriormente regresó a Sonora para integrarse a la administración estatal. Entre 2021 y 2024 fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Sonora, durante el gobierno de Alfonso Durazo.

En 2024 llegó al Senado de la República como representante de Sonora por Morena. En la Cámara alta presidió la Comisión de Minería y participó en trabajos legislativos relacionados con asuntos económicos y sociales.

En junio de 2026 solicitó licencia a su cargo como senadora para participar en el proceso interno de Morena para definir a la persona encargada de coordinar los trabajos de organización en Sonora rumbo a 2027.

La designación fue anunciada este lunes por la dirigencia nacional de Morena. Tras conocer el resultado, Valles llamó a mantener la unidad entre los participantes del proceso interno y señaló que asumía la responsabilidad acompañada por quienes también buscaron la coordinación.

Excélsior / Pável Jurado

En su mensaje tras rendir protesta, afirmó que recorrerá el estado y mantendrá el trabajo territorial como una de las tareas de la nueva etapa.

“Desde hace 30 años” participa en el movimiento de transformación, señala el comunicado difundido por Morena, que también destaca su trabajo en favor de niñas, niños y adolescentes, mujeres, jóvenes, personas migrantes y pueblos indígenas.

Valles también ha participado como columnista en medios de comunicación y en organizaciones relacionadas con la participación de las mujeres.

Con su designación, la legisladora con licencia deja temporalmente el Senado para encabezar los trabajos de Morena en Sonora rumbo a las elecciones de 2027.

Su trayectoria combina tres etapas legislativas en la Cámara de Diputados, responsabilidades en gobiernos estatales, la dirección del DIF Sonora y su paso por el Senado, además de una carrera partidista que comenzó en el PRD y continuó en Morena.