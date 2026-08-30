Montiel condiciona reelección en Morena: ganen la encuesta

La reelección para los legisladores de Morena en el proceso electoral 2027 no será un pase automático ni una concesión de la dirigencia, advirtió Ariadna Montiel.

La presidenta nacional del partido fijó la postura del movimiento al condicionar la continuidad en el cargo al apoyo de la ciudadanía.

“Ustedes podrán reelegirse si así lo desea el pueblo. Quienes son diputados podrán reelegirse, siempre y cuando ganen la encuesta”, dijo.

Durante la reunión plenaria con los diputados de la 4T, Montiel anunció los criterios que regirán la contienda interna: la última palabra la tendrán las encuestas de Morena y la trayectoria de las y los aspirantes.

Aclaró que el triunfo en los sondeos no será suficiente para asegurar un lugar en las boletas de 2027, pues advirtió que el partido ejercerá un filtro ético para vetar a cualquier perfil con carpetas de investigación o pasados cuestionables.

“Reiteramos que quien gane la encuesta y tenga malos antecedentes no será candidato. Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables o cuentas pendientes con la justicia”, aseveró.

Subrayó que no se pondrá en riesgo la viabilidad del proyecto político por solapar aspiraciones individuales.