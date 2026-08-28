Alfredo Álvarez reúne 21 mil propuestas ciudadanas para el desarrollo de Baja California

Después de un recorrido de 136 días por toda la entidad, en el que se entabló diálogo directo con más de 250 mil personas y se recabaron 21 mil aportaciones ciudadanas, Alfredo Álvarez Cárdenas presentó el primer corte del Plan Maestro para Baja California. La propuesta busca consolidar una hoja de ruta técnica y social que responda a las necesidades prioritarias del estado.

Durante el encuentro con militantes, simpatizantes y representantes de diversos sectores productivos y sociales, el aspirante a la coordinación estatal de la defensa de la cuarta transformación enfatizó que los proyectos individuales deben quedar al margen cuando se trata del bienestar colectivo.

“Por encima de cualquier nombre está el movimiento y por encima de cualquier aspiración está el pueblo. En momentos complejos no es tiempo de proyectos personales; es tiempo de unidad, responsabilidad y compromiso con la Transformación”, sostuvo Álvarez Cárdenas, haciendo un llamado explícito a respaldar el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El trabajo de campo realizado en los siete municipios permitió articular un diagnóstico preliminar que aborda 12 grandes retos estructurales:

Infraestructura y servicios básicos: Movilidad urbana, gestión del agua y saneamiento.

Desarrollo social y equidad: Educación, juventud, espacios públicos y programas de atención integral a las mujeres.

Crecimiento regional: Desarrollo económico sustentable y protección al medio ambiente.

Álvarez Cárdenas detalló que en las fases posteriores de esta consulta se incorporarían ejes fundamentales como la seguridad pública, salud, vivienda digna, empleo con mejores salarios, atención al fenómeno migratorio y la consolidación de un gobierno transparente y eficiente.

El aspirante subrayó que administrar los recursos públicos exige rigor metodológico para evitar la improvisación. Afirmó que el desarrollo económico de la entidad debe traducirse en prosperidad compartida para las familias bajacalifornianas, bajo la premisa de dar prioridad a los sectores más vulnerables.

Finalmente, indicó que mantendrá las jornadas de trabajo en el territorio para robustecer la propuesta con la participación de la sociedad civil, asegurando que su compromiso permanece firme con las decisiones que defina la ciudadanía.