Monreal destaca papel de Luisa María Alcalde en agenda legislativa prioritaria

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó el papel de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, como enlace entre el gobierno de la presidenta de la República y el Congreso para impulsar la agenda legislativa prioritaria.

Durante la V reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal dio la bienvenida a Alcalde Luján y señaló que los legisladores mantienen una relación estrecha con la consejera jurídica debido a la relevancia de su función constitucional.

Recordemos que hoy tenemos una agenda legislativa muy pesada, en algunos temas no fáciles, complejos, que vienen a complementarse con las últimas propuestas de reforma constitucional y legal que nos han anunciado y que ya comenzaron a llegar”, señaló.

El coordinador parlamentario informó que este día llegaron tres iniciativas al Congreso, dos a la Cámara de Diputados y una a la Cámara de Senadores.

Explicó que entre las propuestas recibidas en San Lázaro se encuentra la relacionada con la doble nacionalidad, además de una en materia de medio ambiente, mientras que al Senado fueron turnadas otras reformas.

Entonces, nuestro enlace en todo esto es la maestra Luisa María Alcalde, por decisión, no solo de la presidenta de la República, sino porque esa es su facultad constitucional como consejera jurídica”, afirmó.

Monreal sostuvo que la relación con la consejera jurídica es “estrecha” y constituye una vinculación indispensable para la aprobación de la agenda legislativa prioritaria que ha dispuesto la presidenta de la República.

Nosotros tenemos la obligación moral, política y ética de sacarla adelante”, enfatizó.

Por ello, consideró importante el diálogo con Alcalde Luján y pidió a los integrantes del grupo parlamentario mantener su atención durante su participación, como, dijo, lo han hecho ante las distintas secretarías de Estado que han acudido a la reunión plenaria.

Finalmente, informó que Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, sería el encargado de moderar el encuentro y de dar la palabra a quienes solicitaran participar.