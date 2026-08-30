Turismo debe traducirse en prosperidad compartida, afirma Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el turismo debe convertirse en una herramienta de justicia territorial y traducirse en prosperidad compartida para las familias mexicanas.

Durante la V reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal dio la bienvenida a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y destacó la importancia del sector para la economía nacional.

Hablar de turismo es hablar de empleos, inversión, desarrollo regional, bienestar para las familias mexicanas”, señaló.

El legislador destacó que en 2025 México recibió 98 millones de visitantes internacionales, 13 por ciento más que el año anterior, lo que representó el mayor número registrado en un solo año en la historia del país.

Indicó que esos visitantes generaron casi 35 mil millones de dólares en divisas, cifras que, dijo, muestran que México no solo recibe más visitantes, sino que consolida su posición como potencia turística mundial.

Monreal sostuvo que, para los legisladores de la transformación, es relevante que el turismo se traduzca en prosperidad compartida, por lo que sus beneficios no deben concentrarse en unos cuantos destinos o empresas.

Debe convertirse en una herramienta de justicia territorial”, afirmó.

Asimismo, destacó que antes de 2025 el sector turístico empleaba a cuatro millones 988 mil personas, equivalente a 9.2 por ciento del empleo nacional, por lo que prácticamente uno de cada 10 empleos del país está vinculado directa o indirectamente con esta actividad.

Agregó que el turismo también está atrayendo capital. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, al primer cuatrimestre de 2026 se reportó una cartera de inversión turística de 773 proyectos, distribuidos en las 32 entidades federativas, por más de 42 mil 500 millones de dólares.

Por ello, Monreal expresó su satisfacción por la presencia de Rodríguez Zamora en la reunión plenaria, donde, dijo, se profundizaría sobre estos resultados y se abordarían también los avances relacionados con el Mundial.

El coordinador parlamentario de Morena reconoció el trabajo de la secretaria de Turismo y la describió como una mujer “amable, proba, muy austera en su conducción y muy fácil de comunicarse”.

Finalmente, informó que Enrique Vázquez sería el encargado de moderar el encuentro, seguido de la participación de la secretaria y de una sesión de preguntas y respuestas.