Monreal advierte que Perú deberá apostar por el diálogo tras una elección dividida

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal señaló que Perú enfrenta un momento decisivo luego de una elección presidencial marcada por un empate técnico entre dos proyectos de país, situación que obligará a las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y la construcción de consensos para garantizar la estabilidad institucional.

En un análisis sobre el proceso electoral peruano, el legislador destacó que la segunda vuelta presidencial mostró una sociedad dividida prácticamente en mitades entre una propuesta conservadora, encabezada por Keiko Fujimori, y otra de izquierda, representada por Roberto Sánchez. La diferencia entre ambos candidatos, apuntó, se mantiene en un margen mínimo conforme avanzan los cómputos oficiales.

Monreal explicó que Fujimori basó su campaña en propuestas enfocadas en el fortalecimiento de la seguridad pública, el combate a la corrupción y la defensa del modelo económico vigente. En contraste, Sánchez impulsó una agenda centrada en reformas políticas y económicas, mayor presencia del Estado en las regiones y atención a sectores históricamente excluidos.

De acuerdo con el senador, los resultados reflejan una clara división territorial del voto. Mientras Fujimori obtuvo mayor respaldo en Lima, la costa y zonas urbanas, Sánchez concentró sus apoyos en regiones rurales, andinas y del sur del país, donde persisten demandas relacionadas con desigualdad, pobreza y acceso a oportunidades.

El legislador consideró que esta polarización responde no solo a diferencias políticas, sino también a contrastes económicos, culturales y sociales entre distintas regiones peruanas. A su juicio, la elección evidenció la coexistencia de dos visiones sobre el rumbo que debe seguir el país sudamericano.

Monreal también destacó que el proceso electoral ocurre en un contexto de fragilidad institucional. Recordó que Perú ha tenido ocho presidentes en la última década y que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso ha estado marcada por conflictos políticos que han dificultado la gobernabilidad.

Asimismo, advirtió que el próximo gobierno enfrentará un Congreso fragmentado, donde ninguna fuerza contará con una mayoría suficiente para impulsar por sí sola su agenda. Esta situación, dijo, obligará a establecer acuerdos entre distintas corrientes políticas para evitar nuevos episodios de inestabilidad.

El senador concluyó que, independientemente del resultado final, la estrecha diferencia electoral demuestra que una parte importante de la sociedad demanda cambios, mientras otra apuesta por preservar el modelo actual. Ante ese escenario, sostuvo que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas será indispensable para reducir la polarización y construir condiciones de gobernabilidad en Perú.