Mauricio Vila propone cadena perpetua para "narcopolíticos" en gira por Baja California Sur

De gira por el estado de Baja California Sur, el senador Mauricio Vila Dosal dio a conocer la plataforma “Soluciones para México” —que agrupa 111 propuestas legislativas y de política pública rumbo al proceso electoral federal.

El legislador por el PAN destacó como punto de partida una reforma para castigar con prisión vitalicia a servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada.

Afirmó que Acción Nacional dispone de los comités y militantes necesarios para cubrir y vigilar la totalidad de las mesas de votación el día de los comicios; no obstante, subrayó que la responsabilidad primordial de brindar condiciones de paz recae en las autoridades gubernamentales.

“En Acción Nacional tenemos la gente suficiente para cuidar las casillas el día de la jornada electoral; sin embargo, son los gobiernos federales y estatales los que tienen la responsabilidad de evitar que el crimen organizado se inmiscuya antes y durante la elección”.

Al desglosar el paquete legislativo de 111 iniciativas prioritarias, Vila Dosal puntualizó que el combate frontal a la complicidad institucional es la condición indispensable para frenar el deterioro de la seguridad en las entidades del país.

“La primera de las propuestas es cadena perpetua para narcopolíticos, porque no se puede explicar lo que vemos en muchas partes del país. Esa intromisión del crimen organizado hasta los huesos de ciertos estados no ocurre sin la complicidad de los políticos; entonces, esa es una de nuestras propuestas centrales”.