Sonora inicia la instalación de Techos Solares para el Bienestar

El Gobierno del Estado de Sonora, en coordinación con el Gobierno Federal, puso en marcha el programa Techos Solares para el Bienestar, una estrategia de energía limpia y apoyo social orientada a instalar paneles solares gratuitos en 10 mil viviendas vulnerables de Hermosillo. La iniciativa ya inició sus primeras 68 instalaciones y mantiene en proceso técnico otros 649 sistemas en la capital sonorense.

Sonora se posiciona como el segundo estado del país en implementar esta estrategia nacional, la cual beneficiará en una primera etapa a cinco mil inmuebles en la zona conurbada de Hermosillo, con la proyección de duplicar dicha cobertura. El esquema está enfocado en usuarios con tarifa doméstica que registren consumos promedios de entre 400 y mil 500 kilowatts-hora durante los meses de julio y agosto, priorizando a las familias en situación de vulnerabilidad mediante evaluaciones técnicas y estudios socioeconómicos.

Sobre el impacto económico y el alcance social de la medida, el gobernador Alfonso Durazo Montaño enfatizó: “Es un programa extraordinario de paneles solares para vivienda popular; en el caso de Hermosillo, la zona conurbada vamos a instalar paneles solares en 5 mil viviendas y van a representar en promedio un ahorro de hasta 60% en los pagos de luz”.

La implementación de este proyecto busca aliviar la carga económica del consumo eléctrico durante los meses de verano, época en la que las temperaturas extremas incrementan la demanda de energía. La gratuidad del registro y la simplicidad en la gestión buscan agilizar la atención de los usuarios, quienes pueden tramitar su solicitud directamente en la plataforma oficial del programa con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y su recibo de la Comisión Federal de Electricidad.

Al respecto, la administración estatal reafirmó el compromiso de expandir la cobertura de estas tecnologías en la entidad para garantizar que la transición hacia fuentes sostenibles se traduzca en una mejora directa en el presupuesto de los hogares sonorenses.