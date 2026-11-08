Pese a escándalos por narcocorrido y amenazas, PAZ perfila a Pedro Segura para Guerrero

El empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Balladares, regresará a las boletas tras ser designado por el Partido PAZ como su abanderado para las elecciones del próximo año.

La determinación fue notificada al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) mediante un documento, con sello de recibido el 7 de noviembre de 2026, firmado por el presidente del Comité Directivo Nacional de PAZ, Hugo Eric Flores Cervantes.

En el oficio dirigido a la consejera presidenta del organismo electoral, Luz Fabiola Matildes Gama, se expone que la Comisión Nacional Electoral del partido declaró desierta la convocatoria interna correspondiente, lo que facultó a la cúpula partidista a nombrar de forma directa a Segura

La designación de Segura ocurre tras un distanciamiento de sus anteriores plataformas políticas. En las elecciones estatales de 2021, el originario de Cuetzala del Progreso contendió por la gubernatura bajo la alianza del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Sin embargo, ambas organizaciones marcaron distancia a inicios de 2026, luego de que el empresario se vio envuelto en polémicas.

En febrero pasado, durante un evento celebrado en su propiedad "Vida en el Lago", en Tepecoacuilco, Segura tomó el micrófono para interpretar temas alusivos al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ante la negativa inicial de la agrupación musical Los Alegres del Barranco.

La difusión del material derivó en señalamientos en medios de comunicación, como el espacio informativo del periodista Carlos Loret de Mola en Latinus. En respuesta, Segura difundió mensajes en video donde admitió su gusto por la narcocultura y lanzó expresiones intimidatorias.

"Al perro que me ladra le doy un balazo en el hocico y al que me respeta lo respeto", dijo Segura.

Pese a las condenas por las amenazas a la libertad de expresión y los deslindes del PVEM y PT, el Partido PAZ decidió rescatar la figura del empresario —quien en agosto de 2025 fue aprehendido y posteriormente liberado por la FGR por falta de elementos— para encabezar su primera contienda por la gubernatura guerrerense.