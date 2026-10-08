Mauricio Vila presenta en Zacatecas las 111 propuestas del PAN

El senador Mauricio Vila Dosal, exgobernador de Yucatán, visitó la capital zacatecana como parte de la gira nacional “Soluciones para México”. En encuentros con la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador presentó las 111 propuestas del documento partidista y abordó de frente la grave crisis de seguridad que padece la entidad.

Durante su estancia, Vila Dosal sostuvo varios encuentros políticos. En ellos se refirió con contundencia a la situación de violencia que enfrenta Zacatecas.

Lo que veo con mucha tristeza es que las noticias las vemos: autos bomba, gente colgada de los puentes. Esto no puede ser el futuro de Zacatecas. Independientemente de quienes hayan gobernado, la estrategia no ha funcionado y ya es momento de un cambio real, no solamente de personas sino de clase política, porque todos sabemos que aquí ha sido gobernado por la misma clase política durante los últimos 30 años”, afirmó.

El senador explicó que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, le encomendó coordinar este recorrido por las entidades federativas con el objetivo de difundir las propuestas del partido y recoger planteamientos locales que puedan sumarse a la agenda nacional.

Vila Dosal consideró que los niveles de inseguridad que vive el país no pueden explicarse sin la posible complicidad de autoridades con grupos criminales. Por ello insistió en la necesidad de aplicar sanciones más severas, sin importar el partido al que pertenezcan los responsables.

Como ejemplo contrastó la experiencia de Yucatán: “Blindábamos con cámaras, con elementos bien capacitados, bien pagados, con acceso a seguridad social, créditos de vivienda y becas para que sus hijos vayan a la universidad. Hay que darles las herramientas a las corporaciones policiacas. Cuando los policías no están bien capacitados, dirigidos ni remunerados, lo que pasa es lo que vemos en muchos lugares: la inseguridad sigue creciendo y las autoridades resultan incompetentes”.

En el encuentro con la militancia panista, el senador se refirió al presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, como un perfil que el partido contempla para la candidatura a la gubernatura del estado.

Con esta visita, Vila Dosal continúa la gira que busca posicionar las propuestas del PAN de cara a los próximos procesos electorales.