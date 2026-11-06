Claudia Sheinbaum entrega el ABC de las emociones como parte de la Jornada Nacional por la Paz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la Jornada Nacional por la Paz en Chiapa de Corzo. Durante su participación, la mandataria entregó ejemplares de la guía El ABC de las emociones a estudiantes del plantel 022 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

“Decidimos que los lunes las maestras y los maestros dediquen un ratito a hablar de El ABC de las emociones e hicimos estas guías: una guía para ustedes, para las y los jóvenes; una guía para las mamás y los papás; y una guía para las y los maestros. ¿Qué les pedimos? Que la lean. Hace un rato platiqué con algunas y algunos de ustedes, me dijeron que sí les gustó la guía porque sí se sienten identificados con lo que hay aquí”, mencionó.

Especial

La mandataria recordó que esta generación de estudiantes de preparatoria vivió la pandemia por COVID-19, lo que ocasiono un mayor uso de pantallas y aislamiento, aunado a esto, indicó que este conjunto de condiciones genera cuadros de depresión y ansiedad en los jóvenes, por lo que el Gobierno de México determinó impulsar el diálogo entre maestros y estudiantes sobre estos temas, con el respaldo de la guía El ABC de las emociones.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, subrayó la importancia del modelo Bachillerato Nacional, el cual contempla la construcción de 31 nuevas preparatorias “Margarita Maza”, lo que permitirá a alumnos y alumnas de todo el país egresar con dos certificados: el del Bachillerato Nacional y uno expedido por las principales instituciones públicas de Educación Superior en el país.

Especial

Finalmente, la estudiante Sofía Elizabeth García Guzmán agradeció a la Presidenta por los apoyos otorgados a las y los estudiantes de preparatoria.