Reconocimiento de ONU a utopías refuerza importancia de garantizar espacios accesibles para todos: Partido Verde

El Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México celebró el reconocimiento internacional otorgado por ONU-Hábitat al proyecto de las UTOPÍAS (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social).

Tras el galardón concedido a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la dirigencia capitalina del partido enfatizó que la expansión de esta infraestructura urbana debe avanzar a la par de garantías que permitan el acceso equitativo para todas las personas, con especial atención a quienes viven con alguna discapacidad.

El dirigente ecologista en la capital, Jesús Sesma Suárez, reconoció la entrega del Pergamino de Honor a la mandataria capitalina por su aportación a la innovación urbana.

Este modelo de gestión ha destacado por acercar a las comunidades servicios integrales de salud, cultura, deporte, recreación y cuidados.

CDMX fue designada sede del Foro Urbano Mundial de 2028

Asimismo, Sesma Suárez resaltó la relevancia de que la Ciudad de México haya sido designada como sede del Foro Urbano Mundial de 2028, evento que cataloga como una oportunidad estratégica para afianzar políticas de desarrollo urbano incluyente.

En este marco, el líder del Partido Verde hizo hincapié en la necesidad de derribar las barreras físicas que impiden el pleno disfrute del entorno público.

Con ese fin, recordó la propuesta impulsada por legisladores de su bancada en el Congreso de la Ciudad de México —encabezada por la diputada Claudia Morales Cervantes— para reformar la Ley Ambiental y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo locales.

La iniciativa plantea incorporar criterios obligatorios de accesibilidad universal desde las fases iniciales de diseño de parques, jardines, corredores ecológicos y las propias UTOPÍAS.

Sesma Suárez precisó que integrar estas directrices desde la planificación original evitará la necesidad de realizar adaptaciones posteriores a la edificación de los complejos.

Con ello, la infraestructura verde de la metrópoli no solo impulsará el cuidado del medio ambiente y la reconstrucción del tejido social, sino que asegurará un entorno libre de obstáculos para la movilidad de todos los ciudadanos.

El dirigente partidista subrayó que el prestigio internacional que adquiere la capital obliga a alinear sus políticas públicas con las agendas globales de desarrollo sostenible, consolidando la edificación de comunidades más seguras, resilientes e incluyentes.