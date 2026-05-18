Congelamiento de cuentas de Rubén Rocha por parte de la UIF fue preventivo: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue aplicado de manera preventiva y no como resultado de una investigación directa en su contra.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la medida responde a protocolos financieros y a disposiciones de cooperación bancaria internacional, luego de las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La mandataria federal aclaró que la UIF actúa como un órgano técnico y que, ante posibles irregularidades o alertas financieras, puede ordenar bloqueos temporales de cuentas mientras se revisa la información correspondiente. Asimismo, indicó que solicitará a la dependencia un informe detallado sobre el caso.

Desde la semana pasada comenzaron a circular reportes sobre el presunto congelamiento de cuentas de Rocha Moya, del senador morenista Enrique Inzunza y de otros funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No obstante, Sheinbaum subrayó que hasta el momento no existe una investigación formal abierta en México contra Rocha Moya y reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona involucrada en actividades ilícitas, aunque insistió en que las acusaciones deben estar sustentadas con pruebas.

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