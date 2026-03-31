La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 31 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 31 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 31 de marzo de 2026

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8:19 Horas | Inauguración de tren al AIFA se retrasa por certificación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la inauguración del tren que irá al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que estaba prevista para Semana Santa, se va a retrasar algunas semanas debido a que falta la certificación para poderlo operar.

"Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación se va a retrasar algunas semanas la certificación porque queremos esté certificado para que se pueda operar. La fecha están por dármela, pero ya es en algunos días", dijo.

7:33 Horas | Transmisión del sarampión está a la baja en los 32 estados

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, aseguró que la transmisión del sarampión "va claramente a la baja" en los 32 estados del país tras la buena respuesta de la ciudadanía en la campaña de vacunación, con lo que se lograron poner 17.2 millones de dosis en siete semanas.

"La transmisión del sarampión está a la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas, el sarampión va claramente a la baja ya cuatro semanas", dijo el funcionario, quien destacó que no es momento de bajar la guardia, por lo que exhortó a vacunarse a quienes forman parte de los grupos prioritarios.

vjcm