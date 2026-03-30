La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 30 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 30 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 30 de marzo de 2026

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8:10 Horas | Operativo de movilidad para amistoso del Tri fue muy buen ejercicio rumbo al Mundial: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el operativo de movilidad implementado para el partido amistoso entre México y Portugal con el que se reinauguró el Estadio Azteca, ahora renombrado Banorte, fue "un muy buen ejercicio" para la inauguración del Mundial, el próximo 11 de junio.

"Hay que recuperar varios temas. Uno, con todo y sus dificultades, fue un muy buen operativo de movilidad. Al mismo tiempo el lamentable fallecimiento de esta persona que lamentamos mucho, fue un muy buen ejercicio para la inauguración de Mundial y hoy estuvo Clara Brugada en la mañana y platicamos con ella algunas mejoras que todavía podemos hacer y cómo puede ayudar el gobierno al gobierno de México", comentó.

vjcm