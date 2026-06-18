Destaca Manuel Velasco entre los legisladores con mayor asistencia en el Senado

El senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se consolidó dentro del "Top 5" de los legisladores con el mayor porcentaje de asistencia a las sesiones del Senado. De acuerdo con las estadísticas oficiales emitidas por la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el legislador acumula 97.35 por ciento de presencia en el Pleno, tras cumplir dos años de trabajo en la presente Legislatura.

Los datos duros del órgano legislativo especifican que, de un total de 151 sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas desde el inicio de los trabajos en septiembre de 2024 hasta la última sesión extraordinaria del pasado 28 de mayo, Velasco Coello estuvo en 147 de ellas.

El informe técnico detalla que el senador registró únicamente cuatro inasistencias en dicho período, equivalentes al 2.65 por ciento del total de los días de trabajo, los cuales fueron informadas y justificadas ante la Mesa Directiva. Mientras diversos integrantes de la Cámara Alta se debaten entre múltiples ausencias o faltas injustificadas a sus labores constitucionales, el representante del Partido Verde se ubicó como uno de los perfiles con mayor constancia en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

El cumplimiento de estas obligaciones resulta clave para la buena marcha del Congreso de la Unión, puesto que una de las principales responsabilidades éticas y legales de los representantes populares consiste en acudir puntualmente a las jornadas deliberativas donde sesiona el Pleno de la Nación.

Este nivel de constancia en la Cámara de Senadores resalta el compromiso del bloque del Partido Verde de cara a los debates prioritarios de la agenda nacional. Con este balance de dos años de trabajo ininterrumpido, Velasco Coello ratificó su papel como coordinador dentro del Poder Legislativo, logrando que la bancada ecologista mantenga una representación sólida en las votaciones y discusiones clave que definen el rumbo del país.