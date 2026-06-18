Waldo Fernández solicita licencia en el Senado; buscará gubernatura en Nuevo León por Morena-PVEM-PT

El panorama político rumbo a la renovación de la gubernatura de Nuevo León ha comenzado a moverse de manera definitiva. En entrevista para el programa Ya Cierra, conducido por la periodista Yuriria Sierra, Waldo Fernández anunció formalmente que ha solicitado licencia a su cargo en el Senado de la República para emprender una nueva etapa en su proyecto político, teniendo como objetivo principal abanderar a la coalición oficialista y buscar la gubernatura del estado. Fernández, quien llegó a la Cámara Alta bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró que su separación del cargo responde estrictamente a los tiempos electorales y normativos. Informó que la próxima semana se registrará de manera oficial para competir en los trabajos internos que definirán al titular de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León, un esfuerzo conjunto en el que participan los partidos Morena, PVEM y el Partido del Trabajo (PT). Explicó que, una vez que se defina dicho espacio, se procederá a la organización local de toda la coalición para encarar la contienda constitucional.

Al ser cuestionado sobre cómo planea diferenciarse de los demás aspirantes que seguramente se inscribirán al proceso, Fernández enfatizó que posee un perfil único que conecta directamente con la identidad y la cultura del esfuerzo de los habitantes del estado. Señaló que él comprende a fondo lo que denominó el "ADN de Nuevo León", el cual está profundamente ligado al emprendimiento, la creación de empresas y la asunción de riesgos financieros para generar empleo. El senador con licencia argumentó que su amplia experiencia en el sector privado le otorga esa sensibilidad, mientras que su trayectoria en el sector público le ha enseñado de manera clara que el gobierno no debe verse como un negocio, sino como una herramienta indispensable para propiciar la justicia social, el bienestar y la movilidad de las personas.

Dado que Nuevo León es gobernado actualmente por Movimiento Ciudadano, la conversación abordó los argumentos con los que la coalición de izquierda buscará convencer al electorado en una entidad tradicionalmente identificada con el sector empresarial. Al respecto, Fernández criticó de manera sutil a la clase política tradicional del estado, señalando que la oferta de la oposición suele estar marcada por la frivolidad, los excesos y los conflictos de intereses. Aseguró que el movimiento de la llamada "Cuarta Transformación" ofrece una alternativa real enfocada en cambiarle la vida a la gente a través del desarrollo y la prosperidad compartida, rompiendo con la vieja visión de ver a la administración pública como un negocio privado.

Finalmente, estimó que el proceso interno será sumamente concurrido, previendo que la lista de aspirantes podría elevarse hasta 30 personas durante la próxima semana, tal como ocurrió en procesos previos del estado, como cuando se registró la candidatura de Clara Luz Flores hace seis años. Lejos de ver esta alta competencia como un obstáculo, el aspirante celebró la apertura democrática, afirmando que es positivo que la gente se incentive y participe en proyectos políticos. Concluyó de manera optimista asegurando que las condiciones están dadas, que se encuentra en su momento y que confía plenamente en llegar a la etapa final del proceso para obtener el triunfo.