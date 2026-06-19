La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 19 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 19 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de junio: Video completo

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7:59 Horas | México, sede mundialista que más está creciendo en turismo a diferencia de Canadá y EU: secretaria de Turismo

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que México es la sede mundialista está creciendo más en turismo en comparación con Canadá y Estados Unidos al señalar que el país trae 5% más y ellos 3 y -2%, respectivamente.

“Somos la mejor sede del mundo, sin duda, la hospitalidad no ha dejado en ninguna parte del mundo sorprendido de nuestro país, somos la sede que está creciendo más a comparación con Canadá y Estados Unidos”, dijo la funcionaria federal.

Detalló que en ocupación hotelera Estados Unidos y Canadá se encuentran en máximo 55%, mientras que México en los días de partido ésta llega al 95%. “En promedio, en todo el estado de cada una de ellas se está al 75%”, comentó y agregó que se espera tener más de mil 800 millones de pesos sólo en derrama turística.

7:41 Horas | Ponen en marcha segunda edición La Gran Escapada: El Buen Fin del Turismo; termina el 21 de junio

El gobierno federal puso en marcha la segunda edición de La Gran Escapada: El Buen Fin del Turismo en la que ofrece descuentos para turistear por el país, desde boletos en aerolíneas, hospedajes, restaurantes, transporte terrestre, balnearios, entre otros, de los 32 estados del país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que para esta nueva edición hay 114 mil experiencias con cupones de descuento, lo que representa un 5% más que el año pasado y hay 6 mil 577 establecimientos registrados. Los descuentos y promociones estarán disponibles del 18 al 21 de junio en www.lagranescapada.com.mx y a diferencia de la primera edición, esta vez turistas internacionales también podrán acceder a estos descuentos.

7:38 Horas | Sheinbaum felicita al Tri por su triunfo ante Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició su conferencia con una felicitación a la Selección Mexicana de Futbol por su triunfo de 1-0 ante Corea del Sur, con lo que se clasificó a la siguiente etapa del Mundial.

"Contentos, contentas, felices, todos muy emocionados, pura felicidad. Muchas felicidades a la selección nacional por su juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México, ¡muchas felicidades!", les dijo.