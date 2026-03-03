La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 3 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 3 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 3 de marzo de 2026

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 3 de marzo de 2026.

