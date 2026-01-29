Gabinete de seguridad atiende el ataque contra diputados de MC en Sinaloa: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este jueves al ataque perpetrado ayer en contra de dos diputados locales del partido político Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, revelando que el gabinete de seguridad ya está a cargo de las investigaciones.

Lo anterior lo mencionó la mandataria en el marco de su conferencia mañanera que comenzó a las 9:00 horas tras sostener una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien abordó temas de seguridad y sobre el T-MEC.

Bajo esta premisa, y en relación al atentado en tierras sinaloenses, la jefa de Estado refirió que existe coordinación con el gobierno estatal para avanzar en las investigaciones, además aprovechó el momento, para anunciar una próxima visita a la entidad junto con los gabinetes de seguridad para evaluar la situación.

Aunado a lo anterior, la presidenta señaló que, tras conocerse los hechos, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez para manifestar el apoyo del gobierno federal en esta lamentable acción.

Sobre si ya se tiene alguna información de los responsables, Sheinbaum Pardo mencionó que ya hubo detenciones y que se mantiene el trabajo conjunto con autoridades locales para esclarecer el ataque.

Realizaremos una visita a Sinaloa próximamente para reunirnos con autoridades, ciudadanos y empresarios, con el objetivo de revisar la situación de seguridad en la entidad”, apuntó la exjefa de gobierno de la CDMX desde Palacio Nacional.

¿Qué ocurrió en Sinaloa?

La tarde del miércoles 28 de enero en la colonia Centro de Culiacán, minutos después de que los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda salieran del Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas se suscitó un ataque en su contra.

Ambos legisladores resultaron heridos por disparos de arma de fuego y fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica; en el hecho también resultó lesionado un escolta, quien se reporta estable.

Según una tarjeta informativa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, desde el inicio se estableció coordinación permanente con el Gobierno de Sinaloa para coadyuvar en las investigaciones y contribuir a la detención de los responsables.

Las acciones interinstitucionales incluyen el intercambio de información y el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape; como parte de estos trabajos fue localizado un vehículo blanco abandonado, presuntamente relacionado con la agresión.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que instruyó al secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, a supervisar personalmente la atención médica de los legisladores y del escolta, y ordenó al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, implementar un operativo de búsqueda y captura en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

