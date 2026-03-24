La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 24 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 24 de marzo de 2026 desde Cancún, Quintana Roo, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora Mara Lezama.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.
Mañanera de Sheinbaum hoy 24 de marzo de 2026
vjcm