La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 25 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 25 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 25 de marzo de 2026

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8:18 Horas | Sheinbaum lamenta asesinato de maestras en Michoacán; anuncia programa de salud mental

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de dos maestras en Michoacán a manos de un joven de 15 años y dijo que este caso tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable, y anunció que presentarán un programa de salud mental para adolescentes.

"Nosotros ya lo vamos a presentar, ya lo estamos trabajando, tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en educación media superior. Es una capacitación a maestras, maestros, contratación de algún personal especializado, guías para maestros, estudiantes, padres de familia", comentó.

8:05 Horas | Han muerto 13 mexicanos bajo custodia del ICE; hay dos demandas

Un total de 13 mexicanos han muerto durante operativos o bajo custodia del ICE en Estados Unidos, informó el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quien detalló que las edades oscilaban entre los 19 y 69 años y la mayoría de los casos se presentaron en California con 4.

Velasco agregó que por estos hechos se han presentado dos demandas, en cuatro casos se está integrando el expediente, en tres casos se está en la fase de análisis jurídico preliminar y en tres más se está a la espera de la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda.

7:59 Horas | ICE ha detenido a 177 mil 192 mexicanos desde el 2025

Los agentes migratorios en Estados Unidos han detenido, desde el 20 de enero de 2025, a un total de 177 mil 192 mexicanos, de los cuales actualmente 13 mil 722 siguen detenidos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

El funcionario detalló que ante ello se ha reforzado la respuesta consular y se han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, así como 20 mil 908 asesorías legales, mientras que 152 mil 625 casos recibieron asistencia o protecciónc onsular en procesos de repatriación.

vjcm